(Друкуємо мовою оригіналу)

Твиттер навсегда удалил личный аккаунт президента США «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». До конца его президентства аккаунты Трампа заблокировали Фейсбук, Инстаграм, Снепчат, стриминговые сервисы Твитч, Spotify, фотохостинг Pinterest. А Google Market и App Store удалили соцсеть Parler, куда, полагают, мог перейти несогласный с поражением на выборах президент США. Для всех площадок причиной такого решительного бана стала атака сторонников Трампа на Капитолий, в результате которой погибли 5 человек.

Одни пользователи соцсетей теперь говорят, что это хороший прецедент: ведь сколько уже поднимался вопрос о необходимости препятствовать манипуляциям в соцсетях – другие видят опасность: кто знает, под каким поводом завтра могут ограничивать распространение информации в социальных сетях.

Есть момент, когда риторика перестает быть риторикой и становится эктремизмом, поясняет логику массового бана сооснователь сайта StopFake.org и директор Могилянской школы журналистики, Евгений Федченко. Он – сторонник правил в сетях.

«Демократия – тонкая вещь, и есть много тех, кто хочет узурпировать ее и использовать возможности демократии, чтобы ее побороть. Если есть инструменты демократии, которые используются против самой демократии, они должны быть остановлены. Тут мы можем вспомнить концепцию Карла Левеншталя «воинствующей демократии» 1937-го года, который говорил, что если мы не будем ее защищать, то ко власти в Германии могут придти фашисты, что в результате и случилось», – говорит он.

В данном случае мир имеет дело с воинственным популизмом, которые несет угрозу демократии, считает Федченко.

Журналист-американист Леонид Штекель, напротив, называет дружные действия социальных сетей тотальной цензурой и произволом.

«Это не наступление на свободу слова, это уничтожение свободы слова. Почему Трамп пользуется социальными сетями? Потому то все СМИ Америки полевели», – считает он.

Вопрос модерации соцсетей очень непрост, так как Facebook и Twitter являются монополистами, считает журналист, и к ним должны применяться совсем другие требования к модерированию информации. Например, признать пост призывом к насилию можно через суд. Леонид Штекель говорит, что о Трампе публиковалось море лжи, и его уход в соцсети произошел не просто так – он был продиктован «полевением» американской прессы.

Евгений Федченко возражает, что называть соцсети монополистами некорректно, так как они не являются жизненно важным продуктом – люди пользуются ими по выбору.

Больше аргументов сторонников одной и другой позиции смотрите и слушайте в полной версии эфира Радио Донбасс.Реалии: