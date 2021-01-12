Нові правила WhatsApp: чому користувачі переходять до інших месенджерів

Месенджер WhatsApp оновив правила конфіденційності. Тепер користувачі мають або погодитися на нові умови, або ж їм «відріжуть» можливість користуватися застосунком.

Нововведення привернули чимало уваги і критики. Пояснюємо, в чому справа і чи потрібно скоріше видалити застосунок.

Що сталося?

Найпопулярніший месенджер світу WhatsApp, який має 2 мільярди користувачів у всьому світі, попередив про оновлення своєї політики конфіденційності.

Якщо користувачі хочуть й надалі використовувати застосунок, їм до 8 лютого обов’язково треба погодитися на нові умови, які стали предметом широкої критики.

Нові правила передбачають, що WhatsApp може обмінюватися даними з ширшою мережею Facebook, якому він належить.

Обмін даними з Facebook насправді був передбачений роками, але дотепер від цієї функції можна було відмовитися.

До чого це призвело?

ЗМІ почали акцентувати увагу на передачі даних компанії Facebook. Месенджери Signal та Telegram повідомили про раптовий наплив користувачів.

У Туреччині ж представництво президента та Міністерство оборони заявили, що відмовляються від WhatsApp. Комісія з питань конкуренції країни заявила, що розпочала розслідування щодо WhatsApp та Facebook Inc. у зв’язку з передачею даних.

Facebook читатиме мої листування?

Експерти запевняють, що ні.

Сам WhatsApp також заперечив, що оновлення вплинуть на конфіденційність. За їхніми словами, компанія залишається відданою забезпеченню приватного зв’язку.

«Ваші розмови шифруються наскрізно. Тобто навіть WhatsApp не може отримати до них доступ», – пояснює видання Bloomberg.

Чи все тоді так критично?

Це має для себе вирішити кожен окремий користувач. Видання Wired, яке спеціалізується на питаннях технологій, наголошує: фактично мало що змінилося.

«Деякі ЗМІ і розгублені користувачі WhatsApp припускали, що [нові правила] означали, що WhatsApp нарешті перетнув межу, вимагаючи обміну даними без альтернативи», – мовиться в аналізі.

Але компанія заявляє, що політика конфіденційності просто відображає те, як WhatsApp й так обмінюється даними з Facebook з 2016 року переважної більшості своїх користувачів, більшість з яких й так давно вже погодилися на цю передачу даних.

Про які дані тоді мова?

Використовуючи WhatsApp, користувачі діляться з ним списком контактів, місцезнаходженням, фінансовою інформацією та даними про використання, а також унікальним ідентифікатором телефону, серед інших типів так званих метаданих, звертає увагу видання Bloomberg.

Набір даних також включає інформацію про «рівень заряду акумулятора, потужність сигналу, версію застосунку, інформацію про браузер, мобільну мережу, інформацію про з’єднання» тощо, йдеться в аналізі видання Forbes.

Facebook заявляє, що потребує даних для вдосконалення своїх сервісів.

А якщо я не хочу передавати ці дані?

У випадку, якщо користувач вирішив не погоджуватися на нові умови використання, він може видалити застосунок WhatsApp.

Проте «нові умови також означають, що просто видалення програми не завадить WhatsApp зберігати приватні дані користувача. Щоб гарантувати, що сервіс більше не робитиме цього, користувачі повинні замість цього використовувати функцію всередині застосунку для видалення свого облікового запису», – пояснюють у Forbes.

У соцмережах та ЗМІ користувачам WhatsApp, тим часом, активно рекомендують завантажувати більш безпечні програми для обміну повідомленнями. Технологічний мільярдер й інноватор Ілон Маск, наприклад, похвалив конкурента Signal.

А які месенджери безпечні?

«На щастя, є альтернативні варіанти, найвідоміший з яких – Signal – безкоштовний застосунок, розроблений некомерційною організацією, яка створила власну систему шифрування WhatsApp», – пише редактор з питань технологій видання The Guardian Алекс Герн.

Технічні основи Signal не мають рівних, зауважує він, і останні кілька років програма працювала над тим, щоб стати життєздатною альтернативою таким сервісам, як Facebook Messenger.

В огляді Forbes месенджер Signal називають «блискучою альтернативою» WhatsApp.

Дехто рекомендує також у якості альтернативи Telegram, який є досить популярним застосунком для комунікацій в Україні. Однак він також неодноразово ставав об’єктом критики. Наприклад, оглядач Vice попереджає: чати Telegram не є автоматично зашифрованими, він має доступ до контактів й метаданих, й взагалі його не можна вважати безпечним. Інші оглядачі ставили під сумнів те, хто справді стоїть за застосунком.

«Ніхто не знає, де точно знаходиться її офіс, скільки співробітників в ній працює, що компанія збирається робити з незаконним контентом, який публікуються в Telegram», – йшлося у розслідуванні «Liga.net».

Засновник месенджера Павло Дуров нещодавно заявив, що про Telegram часто поширюють некоректну інформацію. «Кожен чат у Telegram зашифрований з моменту запуску», – наголосив він.

На думку Герна, насправді у цій ситуації не так важливо, погодиться людина далі використовувати WhatsApp чи ні. Головне – щоб її вибір був свідомим й зваженим.