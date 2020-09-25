Facebook видалив три мережі з Росії за «іноземне втручання»

Компанія Facebook повідомила про видалення трьох окремих мереж користувачів своїх соцмереж у Росії за порушення правил користування, йдеться в повідомленні компанії 24 вересня.

До першої групи увійшли 214 користувачів фейсбуку, 35 сторінок, 18 спільнот, а також 34 інстаграм-сторінок. Їхня діяльність, базована в Росії, була спрямована здебільшого на Сирію та Україну, а також на Туреччину, Японію, Вірменію, Грузію, Білорусь та Молдову. Меншою мірою мережа працювала в полії Великої Британії та США.

На одну або більше з цих сторінок були підписані 8 500 користувачів, ще 9,5 тисячі акаунтів долучилися до видалених груп. Інстаграм-сторінки мали близько 7,5 тисячі людей.

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Facebook також видалив одну сторінку, п’ять профілів, одну групу та три інстаграм-сторінки, також за координовану неавтентичну поведінку. Ця невелика російська мережа фокусувалася переважно на Туреччині, Європі і меншою мірою на США.

До третьої виявленої групи увійшли 23 Фейсбук-акаунти, шість сторінок та вісім інстаграм-акаунтів. Ця мережа була орієнтована на сусідні з Росією країни, в тому числі Білорусь.

Приводом для видалення стало порушення політики компанії проти іноземного чи урядового втручання, яке проявляється в координованій неавтентичній поведінці на користь іншої держави чи урядовох установи.

«В кожному випадку люди, які займалися цією діяльністю, координувалися один з одним та використовували фейкові акаунти як основну частину своїх операцій, щоб ввести інших користувачів в оману щодо того, хто вони і чим займаються», – йдеться в повідомленні, підписаному головою відділу безпеки Натаніелем Ґлейчером.

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Facebook зазначає, що орієнтується передусім на поведінку користувачів, а не на їхнє походження чи контент, який вони поширюють.

Як зазначають у компанії, діяльність мереж була спрямована на створення фіктивних і нібито незалежних медіа та діячів, щоб залучати несвідомих осіб у поширення свого контенту, а також на розширення аудиторії власних сайтів.

1 вересня компанія Facebook повідомила, що протягом серпня видалила три мережі несправжніх акаунтів, що працювали в Росії, Пакистані та Сполучених Штатів.