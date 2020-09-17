Російська мережа «ВКонтакте» і Україна: хто кого?

Російська соцмережа «ВКонтакте», заборонена в Україні з 2017 року (на рівні провайдерів), заявляє, що обійшла блокування за допомогою оновленого застосунку для смартфонів. Напередодні місцевих виборів ця ситуація є загрозливою для національної безпеки, стверджують в РНБО.

Більшість експертів з кібербезпеки, опитаних Радіо Свобода, стверджують, що подальші спроби України заблокувати «ВКонтакте» навряд чи будуть ефективними. Тож вони пропонують інші заходи для зменшення впливу російських інтернет-ресурсів в Україні. Які ризики несе розблокування російської соцмережі в Україні та як можна їм протидіяти, з'ясовувало Радіо Свобода.

Соцмережа «ВКонтакте», яка адмініструється з Росії та, на думку частини експертів, контролюється російськими спецслужбами, стала доступною в Україні без додаткового використання технологій VPN. Оновлений застосунок «ВКонтакте» для смартфонів самостійно обходить українське блокування і не потребує зусиль для цього з боку користувачів. Такі повідомлення з'явилися напередодні на офіційних сторінках соцмережі та в російських медіа. Ця російська соцмережа офіційно заблокована в Україні указом п’ятого президента Петра Порошенка з 2017 року разом з іншими популярними російськими ресурсами, які, на думку української влади, дезінформують українців щодо анексії Криму та війни на Донбасі. Чинний президент України Володимир Зеленський продовжив цю заборону.

Українські інтернет-провайдери зобов'язані блокувати такі ресурси, як «ВКонтакте», інакше їх можуть притягти до відповідальності. Однак з 14 вересня українські інтернет-користувачі, які колись були зареєстровані в російській соцмережі, почали отримувати повідомлення про те, що додаток «VK» «оновив проксі» та став доступним в Україні без додаткових зусиль для обходу блокування.

Зокрема, про такі повідомлення розповіла народна депутатка від «Голосу» Соломія Бобровська.

Державні структури повинні через усіх провайдерів блокувати ці проксі-сервери, хоч вони і можуть змінюватися

«Не знаю, хто взагалі з притомних ще користується цією мережею. Надіялась, що бажання користуватися «ВКонтакте» вимерло з моменту його блокування... Держава, яка хоче продовжувати блокувати щось, теоретично може протистояти таким обходам, однак це складно і потребує нормальної роботи в полі кібербезпеки. Державні структури повинні через усіх інтернет-провайдерів блокувати ці проксі-сервери, хоч вони і можуть змінюватися. Сподіваюся, кіберполіція і підслідні органи розберуться у ситуації якнайшвидше, бо зараз це виглядає як показова інквізиція над усіма українськими законами і політикою», – написала Соломія Бобровська.

Вона також надіслала депутатські звернення до уряду та конкретних відомств для реагування на ситуацію з доступом до російської соцмережі.

Як реагує українська влада

В РНБО вже назвали загрозою для національної безпеки оновлений застосунок російської соцмережі, який обходить блокування.

«Оновлена робота проксі в мобільному застосунку «ВКонтакте» має на меті збір російськими спецслужбами даних про громадян України. Активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни», – попереджають на офіційній сторінці Ради нацбезпеки та оборони.

Між тим, заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк визнає, що такі оптимістичні заяви про «обхід блокування» виникають не вперше. І додає, що мета таких наполегливих спроб поновити доступ російських сервісів в Україні – збір особистих даних та втручання в ситуацію напередодні місцевих виборів.

Ми впевнені, що цей застосунок використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений

«З моменту застосування санкцій ми бачимо періодичне поширення інформації про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України, навіть незважаючи на нестабільну роботу проксі. Ми впевнені, що цей застосунок використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений», – зазначив Сергій Демедюк.

Тим часом в українському уряді запевнили, що шукають способи протидіяти спробам російської мережі обійти українське блокування. Так, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко доручив перевірити інформацію щодо заяви забороненої в Україні російської соціальної мережі «ВКонтакте»про обхід блокування.

«Я попросив сьогодні, як ми дізналися про цю інформацію, перевірити, чи насправді це реалістично і що можна зробити, які рішення ухвалити, щоб протидіяти цій історії», – сказав Ткаченко, відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції 14 вересня.

В Міністерстві культури та інформполітики запевнили, що звернуться до провідних онлайн-сервісів (Google та інших) з проханням видалити застосунок «VK» з переліку доступних завантажень для української аудиторії.

Між тим, МВС та підпорядкована йому Кіберполіція, які мали б займатися протидією таким загрозам, на інформацію про обхід блокування наразі не відреагували.

«ВКонтакте»: ризики для України та для звичайного користувача

Експерти з кібербезпеки, з якими спілкувалося Радіо Свобода, виділяють такі загрози, які може спричинити використання українцями мережі «ВКонтакте»:

ризик зламу акаунту, який для російських соцмереж є дуже високим;

ризик шахрайства та використання персональних даних у злочинних цілях;

можливе поширення дезінформації та маніпулятивних повідомлень, особливо в контексті місцевих виборів в Україні;

можливість стеження, зчитування аудіо та відео зі смартфону;

доступ російських спецслужб до всіх персональних даних користувача та всього приватного листування.

Про небезпеки російських соцмереж, які намагаються збільшити свою аудиторію в Україні, говорить експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

Все листування у цій соцмережі прямо йде до ФСБ

«Звісно, «ВКонтакте» підтримується Кремлем та фінансується прокремлівськими силами. Все листування у цій соцмережі – воно прямо йде до ФСБ. Його працівники навіть із крісел не встають: вони мають цю інформацію на своїх моніторах в режимі реального часу. Абсолютно все, що ви пишете, читаєте і лайкаєте, ФСБ бачить. Для порівняння, мережа «Фейсбук» не читає приватних повідомлень, використовує для них наскрізне шифрування та дотримується європейського регламенту про захист персональних даних. Хоча там теж є певні ризики. В Росії цього нічого немає. Там лише ФСБ і Путін, і жодного закону та міжнародних правил», – наголошує експерт з кібербезпеки.

Використання Росією персональних даних та переписки у соцмережах є звичною практикою, попереджає експерт «Школи цифрової безпеки» (DSS380) Павло Бєлоусов.

«Ми бачимо, що в Росії спецслужби використовують аналіз текстових повідомлень та дописів, розпізнавання облич на світлинах, тож всю інформацію, яку наводить людина в російській соцмережі (включно з приватними повідомленнями) можуть збирати і в якийсь момент використати проти цієї особи. Часто людина не «фільтрує» того, про що пише у приватних повідомленнях. Навіть якщо вона вважає якусь соцмережу недостатньо безпечною, вона може автоматично відповісти на повідомлення і надати якусь чутливу інформацію»,– попереджає експерт. І закликає не наводити важливої інформації у приватних повідомленнях та в дописах, особливо якщо йдеться про російські соцмережі.

Зі свого боку експерт «Лабораторії цифрової безпеки» Вадим Гудима закликає українців обережніше ділитися інформацією про себе в будь-яких соцмережах, а не лише в російських. І враховувати, що зловмисники можуть використовувати всі їхні дані, які стали публічними.

Блокування «VK» виглядатиме як гра в «доганялки»: його щоразу обходитимуть – експерти

Блокування російських соцмереж матиме обмежений та короткостроковий ефект, тож українській владі й суспільству треба використовувати інші методи протидії поширенню російських сервісів в Україні, вважає Павло Бєлоусов.

«Проблема в тому, що частина користувачів звикла до російської соцмережі, вони зберігають там музику, світлини тощо. І якщо просто блокувати «ВКонтакте», то і соцмережа, й її користувачі шукатимуть обхідні шляхи. Краще проводити інформаційну кампанію, поступово переводити аудиторію до інших соцмереж. Пояснювати, що цей ресурс небезпечний, що є безліч альтернатив. Навіть якщо українська влада звернеться до компаній Apple та Google з проханням видалити цей застосунок для українців, то згодом з'являться інші застосунки або альтернативні способи доступу. Так, звісно, аудиторія цього сервісу трохи впаде, але це буде така собі гра «в доганялки», – попереджає експерт.

Про малу ефективність від прямого блокування російських соцмереж говорить і експерт «Лабораторії цифрової безпеки» Вадим Гудима.

Якщо самі українські громадяни згодні надавати інформацію про себе Російській Федерації – з цим нічого не зробиш

«Немає нічого нового в тому, що багато хто в Україні користується цією мережею через VPN та інші способи уникнення блокування. І припинення доступу приносить більше шкоди, ніж користі, бо заборонене для багатьох стає значно цікавішим. На мою думку, значно важливіше робити якісний український інформаційний продукт, аніж зупиняти роботу дезінформаційних центрів, які поширюють контент, зокрема, і через «ВКонтакте». Інформацію про особу збирають всі соцмережі. Адже суспільство вирішило, що хоче користуватися ними безкоштовно та щоб за все платили рекламодавці. «ВКонтакте» відрізняється лише тим, що вона російська. І якщо самі українські громадяни згодні надавати інформацію про себе Російській Федерації – з цим нічого не зробиш», – констатує експерт.

Роз'яснювальна робота для українців та санкції проти всіх рекламодавців і партнерів «ВКонтакте» дадуть значно кращий ефект, аніж пряме блокування, говорить Костянтин Корсун.

Треба накладати санкції не на технічні мережі та софт, а на гроші, які за всім цим стоять

«Головний вихід у цій ситуації – широка роз'яснювальна робота. Це переконання, це апеляція до аналітичних здібностей користувачів. Ще є цікава пропозиція від одного з моїх колег: накладати санкції не на технічні мережі та софт, а на гроші, які за всім цим стоять. Є реклама в соцмережі, просування продукту та хостинги. Це все – гроші, за якими стоять цілком конкретні установи. Ці гроші мають бути відстежені, на ці компанії – накладені санкції. Так, значною мірою це все спонсорується Кремлем. Однак обрізати можливості для рекламодавців та інших партнерів – це буде дуже чутливо», – вважає експерт.

Діяти в цьому напрямку пропонує і керівник компанії «Хайдіз Девелопмент» Олег Науменко:

Блокування не працюють, це радше політичний крок, аніж дієвий засіб

«За бажання будь-який користувач досить просто може обходити будь-яке блокування. Отже, блокування не працюють, це радше політичний крок, аніж дієвий засіб. Треба працювати над тим, щоб в українців не було жодного бажання використовувати російські сервіси».

Олег Науменко згадує також і те, що впродовж останніх років ця російська соцмережа помітно втратила популярність в Україні: люди відмовляються від неї з політичних міркувань, а також через ситуацію на ринку: інші соцмережі перемагають в конкуренції. Блокування «ВКонтакте» не є головною причиною цього, вважає експерт.

«VK» атакує: як протидіяти?

Радіо Свобода підсумувало поради експертів щодо того, як варто протидіяти впливу російських соцмереж в Україні:

роз'яснювальна робота держави та українських медіа про загрози від користування російськими мережами і застосунками; треба пояснити українцям, що таким чином вони самі надсилають свої дані до ФСБ.

заохочення українців користуватися іншими соцмережами та якісним українським контентом, промо-акції для їхнього заохочення;

навчання медіаграмотності та навичкам розрізняти фейки;

запровадження/продовження санкцій проти засновників, власників, адміністраторів російських соцмереж;

запровадження вторинних санкцій: проти партнерів та рекламодавців російських соцмереж;

відмова самих українців від того, щоб ділитися з російськими соцмережами «чутливою» особистою інформацією.

Наразі частина розробників російського софту та застосунків уже перебувають в українському санкційному списку. Тим часом мережа «ВКонтакте» наразі є тринадцятим сайтом за популярністю серед української аудиторії. За даними моніторингу сервісу з маркетингових досліджень «Kantar Україна», цією російською соцмережею користуються 19,2% українських інтернет-користувачів.

Для порівняння, в серпні 2017-го соцмережа «ВКонтакте» посідала одинадцяте місце і охоплювала понад чверть української онлайн-аудиторії, а на початку 2013 року вона була другою за популярністю в Україні, до неї заходили понад 62% інтернет-користувачів.