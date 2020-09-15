Запровадити санкції проти офіційних осіб Білорусі пропонує представлена у Сенаті США двопартійна резолюція

Сенату США представили двопартійну резолюцію про невизнання офіційних результатів виборів у Білорусі і висловлення солідарності із народом Білорусі. Також ця резолюція визнає провідну роль жінок у мирних протестах та про-демократичному русі у країні. З текстом резолюції можна ознайомитись на сайті Сенату.

Як повідомляє Голос Америки, резолюцію представила група законодавців від Республіканської та Демократичної партії США, включно із демократами Бобом Менендесом, Крісом Мерфі, Джин Шагін, республіканцями Ліндсі Гремом, Джимом Рішем, Марко Рубіо та іншими сенаторами.

Резолюція засуджує:

придушення протестів;

затримання учасників мирних протестів;

насильство проти мирних протестувальників.

Резолюція закликає білоруську владу звільнити усіх політичних в'язнів, включно із заарештованими до виборів 9-го серпня.

Резолюція також закликає уряд США, у координації із Європейським Союзом, накласти точкові санкції проти офіційних осіб у Білорусі, які несуть відповідальність за підрив демократичних процесів у Білорусі, участь у порушеннях прав людини пов'язаних з політичними репресіями.

Лукашенко не має навіть крихти легітимності і має піти з посади

«Пан Лукашенко не має навіть крихти легітимності і має піти з посади. США та наші партнери у Європі мають негайно діяти, щоб притягнути його та його підручних, які несуть відповідальність за злочини проти людей Білорусі. Подальші затримання лише заохочують глибше укріплення режиму», – наводить слова сенатора-демократа Боба Менендеса заява на сайті Сенатського комітету із міжнародних відносин.

«Двопартійна резолюція, яку ми представляємо сьогодні це потужний символ підтримки з боку США людей Білорусі та їх права на свободу зібрань, свободу самовираження, вільні вибори, та верховенство права. Ми будемо продовжувати працювати з нашими європейськими партнерами, щоб допомогти людям Білорусі, які прагнуть кращого майбутнього», – заявив сенатор-республіканець Джим Ріш.

У Білорусі із 9 серпня тривають протести проти офіційних результатів виборів і жорстокого поводження силовиків із учасниками мирних акцій.

15 вересня у Сочі відбулася зустріч між нелегітимним, як вважають учасники акцій, президентом Білорусі Олександром Лукашенком та президентом Росії Володимиром Путіним. За повідомленнями російських ЗМІ, Путін заявив, що Росія надасть Білорусі кредит у півтора мільярда доларів.

За інформацією джерел видання Bloomberg, офіційна Москва не може сприйняти приходу опозиції до влади через вуличні протести, але буде заохочувати мирну передачу влади.

Читайте ще:

«Підтримка Росії матиме ціну»: західні ЗМІ про результати зустрічі Путіна і Лукашенка