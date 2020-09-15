Москва оголосила про другі за місяць військові навчання з Білоруссю

Міністерство оборони Росії анонсувало другі за місяць спільні навчання з Білоруссю. Маневри під назвою «Непорушне братство-2020» пройдуть на білоруській території з 12 по 16 жовтня.

У щорічних командно-штабних навчаннях також будуть задіяні підрозділи з чотирьох інших країн-членів Організації договору про колективну безпеку – Вірменії, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану.

У повідомленні оборонного Росії відомства йдеться про те, що на полігоні «Лосвідо» військові відпрацьовуватимуть підготовку і ведення миротворчої операції.

Зараз у Білорусі тривають навчання «Слов’янська братство-2020». Вони проходять на Брестському полігоні і для участі в них у країну вже прибули військовослужбовці 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії російських Повітряно-десантних військ.

Ці маневри почалися 14 вересня і триватимуть до 25 вересня – із залученням 150 одиниць авіаційної, бойової та спеціальної техніки і півтори тисячі військових.

Спочатку планувалося, що на маневри «Слов’янське братство» приїдуть також солдати з Сербії, але Белград пізніше оголосив, що на пів року відмовляється від спільних військових проєктів, пов’язавши рішення з тиском з боку керівництва Європейського союзу.

У Білорусі продовжується політична криза, пов’язана з багатотисячними протестами проти оголошеної владою перемоги на президентських виборах Олександра Лукашенка.

Він балотувався на шостий термін поспіль. Прихильники опозиції називають результати сфальсифікованими і закликають провести нові вибори, а також вимагають відставки Лукашенка.

Держави ЄС підсумки голосування в Білорусі не визнали, разом із ще низкою західних країн. Брюссель закликає Мінськ припинити переслідування учасників масових виступів і покласти край насильству з боку співробітників правоохоронних органів.

14 вересня в Сочі відбулися переговори Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним, який одним із перших привітав білоруського президента з перемогою на виборах 9 серпня.

Після їх зустрічі повідомлялося, серед іншого, що створений Москвою для Лукашенка резерв із співробітників силових структур «знімуть і спрямують в місця постійної дислокації». Раніше Путін говорив, що цей резерв підготовлений на той випадок, якщо події в Білорусі – на тлі протестів – вийдуть з-під контролю, і почнуться погроми.