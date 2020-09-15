Парламент України ухвалив заяву щодо ситуації в Білорусі

Народні депутати у вівторок ухвалили постанову «Про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь», в якій йдеться, що Україна поділяє оцінку Європейського союзу про недемократичний характер виборів у Білорусі та підтримує запровадження санкцій ЄС проти винних у їхній фальсифікації. За відповідну постанову проголосували 228 депутатів.

«Ми приєднуємося до оцінок Європейського союзу щодо недемократичного характеру президентських виборів у Білорусі та підтримуємо запровадження санкцій стосовно відповідальних за фальсифікації результатів виборів і застосування насильства проти протестувальників», – йдеться у заяві.

У заяві вказано, що вибори президента Білорусі відбулися із суттєвими порушеннями, і український парламент вважає, що вони не були вільними та чесними, і відбулися в умовах повної відсутності змагання між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи.

Народні депутати також засудили застосування правоохоронними органами Білорусі надмірної сили та жорстокості стосовно протестувальників.

«Верховна Рада України вимагає звільнення всіх без винятку затриманих і сподівається, що офіційна влада Білорусі не допустить подальшої ескалації й напруги в білоруському суспільстві, переслідувань, і з політичних мотивів своїх опонентів, і громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст показати свою незгоду з діями офіційної влади», – йдеться в заяві.

Верховна Рада також засудила незаконні затримання українських громадян і пообіцяла, що всіма законними способами захищатиме їхні права та інтереси.

У заяві наголошується, що Україна підтримує суверенітет Білорусі та відкидає звинувачення білоруської сторони у причетності України до дестабілізації ситуації в Білорусі.

«Вважаємо неприпустимими будь-які наміри залучити сили Російської Федерації та ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку – ред.) для врегулювання ситуації у Білорусі. Вважатимемо такий крок прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України», – йдеться в заяві.

Верховна Рада закликала білоруську владу до рівноправного діалогу з суспільством для пошуків шляхів мирного виходу з кризи.

10 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь повинна дотримуватися загальновизнаних демократичних стандартів. 23 серпня Зеленський сказав, що, якби був на місці чинного білоруського президента Олександра Лукашенка, через місяць провів би нові, чесні вибори під міжнародним моніторингом. У МЗС Білорусі українському президентові відповіли, що не потребують «заїжджених порад».

Від 9 серпня, коли в Білорусі пройшли президентські вибори, там не припиняються багатотисячні протести проти офіційних підсумків голосування. Учасники виступів заявляють про фальсифікації результатів і закликають до відставки президента Олександра Лукашенка.

США, країни ЄС, Велика Британія заявили, що також не визнають підсумки виборів в Білорусі. На Заході закликали офіційний Мінськ припинити переслідування прихильників опозиції, громадських активістів і покласти край насильству щодо учасників протестів із боку співробітників силових структур.