У ДБР встановили, як Україна «втратила Крим»

Державне бюро розслідувань опублікувало 16 вересня під назвою «Як Україна втратила Крим» результати досудового розслідування причин та умов, що «сприяли розвалу ЗСУ та анексії Кримського півострова».

За даними слідства, «злочинні дії із підриву боєздатності української армії розпочалися у 2012 році і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим у лютому 2014 року».

«У скоєнні державної зради підозрюються найвищі посадові особи держави того періоду – президент-утікач Віктор Янукович, міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ Володимир Замана».

Слідчі виділили п’ять основних епізодів скоєння злочину, що врешті призвели до окупації Кримського півострова:

1) злочинне скорочення ЗСУ;

2) підрив стану мобілізаційної готовності;

3) знищення систем протиповітряної оборони Криму;

4) незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів;

5) невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози.

Попри численні повідомлення розвідки, що чітко свідчили про підготовку наступальної операції з боку РФ наприкінці 2013 – на початку 2014 років, не було вжито заходів із приведення ЗСУ до вищих ступенів боєготовності, організації територіальної оборони та проведення широкомасштабних військових навчань на території Криму.

Вказані дії у своїй сукупності пов’язані і призвели до вторгнення Росії на територію Криму і Севастополя, подальшої їх окупації, порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Розслідування за іншими фактами, що призвели до окупації частини території України у 2014 році, триває, вказано в повідомленні ДБР.

Росія окупувала український півострів Крим у лютому-березні 2014 року. Через це США, країїни Євросоюзу, Україна та інші держави запровадили проти Москви санкції. Сама Росія окупацію і спробу анексії називає «відновленням історичної справедливості».