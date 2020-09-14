Постпред України в ООН назвав «грубим порушенням міжнародного права» російські вибори в Криму

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав протиправним проведення російських виборів в окупованому Криму. Про це він повідомив у листі Генеральному секретарю ООН.

«У листі до Генерального секретаря ООН посол Сергій Кислиця підкреслив, що організація та проведення Росією так званих «виборів» у Криму є протиправним та становить грубе порушення міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, низки резолюцій ГА ООН та інших міжнародних інструментів», – мовиться у повідомленні представництва України в ООН.

Місцеві вибори в Росії відбулися в період з 11 по 13 вересня. Вони також відбулися в анексованих Криму й Севастополі. У Севастополі зокрема обирали підконтрольного Росії голову міста, депутата до місцевого парламенту за одним із мажоритарних кругів, депутатів муніципальних рад. У Криму також провели додаткові вибори депутата в російський парламент півострова, до Сімферопольської міської та Роздольненської сільської рад.

Напередодні Міністерство закордонних справ висловило протест через проведення «виборів» на анексованій території. За словами першої заступниці голови МЗС України Еміне Джеппарової, Україна звертатиметься до міжнародних партнерів із проханням засудити організацію «голосування», у тому числі шляхом санкцій.

Європейський союз також не визнає результати російських «виборів» на окупованому півострові.