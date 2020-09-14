ЄС заявив про невизнання російських «місцевих виборів» у Криму

Європейський союз не визнає результати «виборів», які Росія провела в анексованих нею Криму й Севастополі. Про це йдеться в заяві головного спікера ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Петера Стано від 14 вересня.

Як заявляє Стано, ЄС не визнає осіб, які брали участь у російських виборах, представниками Криму та Севастополя, тому що ці території входять до складу України, згідно з міжнародним правом.

«Європейський Союз не визнав незаконну анексію Криму й Севастополю Росією і, відповідно, не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Будь-хто, хто обраний в ході організованого Росією голосування на Кримському півострові і претендує на те, щоб «представляти» Крим і Севастополь, не буде визнаний ЄС у якості представників тих територій, які є частиною України. Європейський Союз непохитно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України», – йдеться в повідомленні.

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Представники Росії та підконтрольної їй влади анексованого Кримського півострова наразі не відреагували на цю заяву.

Місцеві вибори в Росії відбулися в період з 11 по 13 вересня. Вони також відбулися в анексованих Криму й Севастополі. У Севастополі зокрема обирали підконтрольного Росії голову міста, депутата до місцевого парламенту за одним із мажоритарних кругів, депутатів муніципальних рад. У Криму також провели додаткові вибори депутата в російський парламент півострова, до Сімферопольської міської та Роздольненської сільської рад.

Напередодні Міністерство закордонних справ висловило протест через проведення «виборів» на анексованій території. За словами першої заступниці голови МЗС України Еміне Джеппарової, Україна звертатиметься до міжнародних партнерів із проханням засудити організацію «голосування», у тому числі шляхом санкцій.