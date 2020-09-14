В уряді перевірять, чи справді російська соцмережа «ВКонтакте» обійшла блокування

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко доручив перевірити інформацію щодо заяви забороненої в Україні російської соціальної мережі «ВКонтакте», яка повідомила своїм користувачам про обхід блокування. Про це Ткаченко заявив 14 вересня в Києві.

«Я попросив сьогодні, як ми дізналися про цю інформацію, перевірити, чи насправді це реалістично, і що можна зробити, які рішення прийняти, щоб протидіяти цій історії», – сказав Ткаченко, відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції.

Наприкінці минулого тижня російська соціальна мережа «ВКонтакте» на офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому мережею тепер можна користуватися без допомоги стороннього софту.

Робота російських соціальних мереж «Вконтакте» та «Одноклассники» була заборонена в Україні після початку збройного конфлікту на Донбасі, щоб протистояти дезінформації українських користувачів. У травні 2020 року президент Зеленський продовжив заборону цих соцмереж.