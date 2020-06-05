Російські ЗМІ підхопили неправдиву інформацію щодо Богдана Вечірка і досі її не виправили – фактчекери Polygraph

Сайт перевірки фактів Polygraph.info, над яким працюють «Голос Америки» та Радіо Свобода, пише, що російська державна агенція «РИА Новости» навела і досі не виправила неправдиву інформацію щодо Богдана Вечірка, американця українського походження, який раніше у США небезпечно в'їхав у натовп протестувальників, які перебували на проїжджій частині у Міннеаполісі. Як напередодні повідомила Українська служба «Голосу Америки», у вівторок Вечірка звільнили, не висунувши звинувачень. Втім, за даними правоохоронців, розслідування триває.

Російське державне ЗМІ у власному матеріалі навело цитату з видання Strana.ua, яке написало, що Богдан Вечірко «служив у ЗСУ». В останньому також опублікували фото буцімто «Вечірка» у військовій формі, взяте з однойменної сторінки у Facebook. В Україні також підхопили твердження про те, що Вечірко «міг служити у ЗСУ». Це також активно обговорювалось онлайн українцями у США.

Як вказують у Polygraph.info, американський водій вантажівки Вечірко та солдат на фото, розміщених Strana.ua – це різні люди. Фактчекери вказують, що обличчя солдата на фото відповідає обличчю чоловіка на облікових записах у російських соціальних мережах «ВКонтакте» та «Одноклассники», де чоловік має прізвище Липко. Як повідомив Polygraph.info редактор видання Kyiv Post Метт Купфер, у користувача із прізвищем Липко – чимало друзів з прізвищем Вечірко, тоже останнє може бути, наприклад, дівочим прізвищем його матері тощо. Журналіст також звернув увагу, що облікові записи у соціальних мережах неактивні після 2018 року. Зверталась увага і на те, що між Богданом Вечірком у Міннеаполісі та солдатом, чиї фото з Facebook поширили як «фото американця», існує різниця у 14 років.

Як зазначили фактчекери, Strana.ua пізніше навело заяву Генштабу ЗСУ, де заперечили, що фігурант інциденту в США служив у Збройних силах України. Натомість в «РИА Новости»​ поки не доповнили свої новини щодо Вечірка.

«У цьому випадку чимало людей поспішили і зробили висновки, орієнтуючись на популярні, поляризуючі заяви: російське втручання у політику у США або ж українські нацисти – такі речі», – заявив фактчекерам редактор видання Kyiv Post Метт Купфер.

Як повідомляла Українська служба «Голосу Америки», прокурори у США ще можуть звинуватити Богдана Вечірка пізніше, якщо знайдуть докази його винуватості.

«Слідчі зараз – у процесі збирання додаткової інформації і відповідей, які допоможуть ухвалити рішення щодо обвинувачення», – повідомили в офісі прокурора графства Геннепін.