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05 червня 2020, Київ 11:23
Політика

Російські ЗМІ підхопили неправдиву інформацію щодо Богдана Вечірка і досі її не виправили – фактчекери Polygraph

Богдан Вечірко, фото при затриманні, 31 травня 2020 року

Сайт перевірки фактів Polygraph.info, над яким працюють «Голос Америки» та Радіо Свобода, пише, що російська державна агенція «РИА Новости» навела і досі не виправила неправдиву інформацію щодо Богдана Вечірка, американця українського походження, який раніше у США небезпечно в'їхав у натовп протестувальників, які перебували на проїжджій частині у Міннеаполісі. Як напередодні повідомила Українська служба «Голосу Америки», у вівторок Вечірка звільнили, не висунувши звинувачень. Втім, за даними правоохоронців, розслідування триває.

Російське державне ЗМІ у власному матеріалі навело цитату з видання Strana.ua, яке написало, що Богдан Вечірко «служив у ЗСУ». В останньому також опублікували фото буцімто «Вечірка» у військовій формі, взяте з однойменної сторінки у Facebook. В Україні також підхопили твердження про те, що Вечірко «міг служити у ЗСУ». Це також активно обговорювалось онлайн українцями у США.

Як вказують у Polygraph.info, американський водій вантажівки Вечірко та солдат на фото, розміщених Strana.ua – це різні люди. Фактчекери вказують, що обличчя солдата на фото відповідає обличчю чоловіка на облікових записах у російських соціальних мережах «ВКонтакте» та «Одноклассники», де чоловік має прізвище Липко. Як повідомив Polygraph.info редактор видання Kyiv Post Метт Купфер, у користувача із прізвищем Липко – чимало друзів з прізвищем Вечірко, тоже останнє може бути, наприклад, дівочим прізвищем його матері тощо. Журналіст також звернув увагу, що облікові записи у соціальних мережах неактивні після 2018 року. Зверталась увага і на те, що між Богданом Вечірком у Міннеаполісі та солдатом, чиї фото з Facebook поширили як «фото американця», існує різниця у 14 років.

Як зазначили фактчекери, Strana.ua пізніше навело заяву Генштабу ЗСУ, де заперечили, що фігурант інциденту в США служив у Збройних силах України. Натомість в «РИА Новости»​ поки не доповнили свої новини щодо Вечірка.

«У цьому випадку чимало людей поспішили і зробили висновки, орієнтуючись на популярні, поляризуючі заяви: російське втручання у політику у США або ж українські нацисти – такі речі», – заявив фактчекерам редактор видання Kyiv Post Метт Купфер.

Як повідомляла Українська служба «Голосу Америки», прокурори у США ще можуть звинуватити Богдана Вечірка пізніше, якщо знайдуть докази його винуватості.

«Слідчі зараз – у процесі збирання додаткової інформації і відповідей, які допоможуть ухвалити рішення щодо обвинувачення», – повідомили в офісі прокурора графства Геннепін.

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