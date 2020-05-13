Рада підтримала звернення до РНБО про продовження заборони російських соцмереж

Верховна Рада на позачерговому засіданні ввечері 13 травня затвердила постанову, яка рекомендує Раді національної безпеки та оборони продовжити заборону низки російських онлайн-ресурсів та соціальних мереж.

Постанову підтримали 248 народних депутатів.

Після цього голосування спікер Ради Дмитро Разумков закрив позачергове засідання.

Cекретар РНБО Олексій Данілов 13 травня у коментарі Радіо Свобода заявив, що Рада вже розглянула питання щодо продовження заборони російських сайтів в Україні. «РНБО вже все зробила, чекайте на указ президента», – сказав Данілов, не уточнивши деталі.

У травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко заборонив на три роки соціальні мережі «Вконтакте» та «Одноклассники», сайти Mail.Ru Group, сервіси «Яндекс» та низку інших ресурсів.

Чинний голова Служби безпеки України Іван Баканов пропонував РНБО продовжити заборону.