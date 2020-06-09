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На оккупированной части Луганской области – второй масштабный страйк горняков за месяц. На шахте в Антраците 5-й день не поднимаются на поверхность работники шахты «Комсомольская». Требуют погасить накопившуюся задолженность по зарплате. Подконтрольные группировке СМИ о ситуации молчат. Местные считают, что оккупационная администрация пытается изолировать митингующих физически и информационно. С субботы в районе, где находится шахта, вновь объявлен карантин – и пропал доступ к соцсети Вконтакте.

«Ребята, несмотря на боль, не выезжают. Терпят. Ждем выполнения своих требований», – так на одном из видео в youtube описывает ситуацию шахтер «Комсомольской», который по состоянию здоровья поднялся на поверхность. Пятые сутки его коллеги остаются под землей, требуя погасить задолженность по зарплате. Также в сети можно найти видеообращение жен и матерей шахтеров, которые остались в забое.

Есть угроза того, что их уволят по статье



«Наши мужья, наши дети в данный момент находятся в шахте. Они бастуют. Отстаивают свои интересы. У них одно требование – выдать полностью зарплату всем шахтерам шахты «Комсомольская». Требования не выполняются. И есть угроза того, что их уволят по статье», – говорит родственница шахтера.

Как и в случае с недавним подземным страйком горняков на шахте «Никанор-Новая» в Зоринске, узнать о забастовке на «Комсомольской» можно только из социальных сетей. Единственное, что появилось на местном телеканале – заявление прокуратуры о проведении проверки на предприятии «Антрацит», в которое до начала «реструктуризации» входила шахта «Комсомольская».

«Установлен факт невыплаты сотрудникам указанного предприятия заработной платы», – говорит так называемая врио начальника следственного управления «генпрокуратуры ЛНР» Ирина Губайдулина в материале «ГТРК ЛНР».

А вот о том, что несколько суток под землей бастуют шахтеры, подконтрольные группировке «ЛНР» СМИ молчат. Сколько именно горняков остались под землей, точной информации нет. В местных пабликах называется цифра в 128 человек. Также, там говорится, что на шахте побывал так называемый министр топлива и энергетики «ЛНР» Павел Мальгин. Горнякам якобы пообещали выплатить задолженность в ближайшее время. Кроме того, по данным Восточной правозащитной группы в поселке Дубовский, где расположена шахта, с пятницы работает так называемое «МГБ ЛНР». Проводятся допросы – выявляют зачинщиков протеста. Правозащитникам известно о задержании двух работников шахты. Их отправили в Антрацит на допрос, их судьба неизвестна.

Одним из этих работниковможет быть Олег Михайличенко. На youtube-канале «Фонд рабочей академии» появился рассказ гражданской жены Олега. В интервью представителю так называемого «независимого профсоюза шахтеров Донбасса», лояльного пророссийским гибридным силам, женщина рассказала, как ее мужа забрали представители так называемого «МГБ ЛНР». Якобы из-за одного комментария в соцсетях, где Олег высказал недовольство действиями "властей".

Шахта «Комсомольская» – считается благополучной. В 2016 году там было введено в эксплуатацию 2 очистных забоя. Согласно «планам реструктуризации угольной отрасли», шахту закрывать не будут, и она должна войти в новосозданное предприятие «Востокуголь».

Забастовщиков решили изолировать?

Начиная с субботы на подконтрольных группировке «ЛНР» территориях нет связи мобильного оператора «Vodafone». Но самое интересное – через местных провайдеров нет доступа к социальной сети Вконтакте. Во время нашумевшей забастовки на шахте «Никанор-Новая» работники очень хорошо организовали информационную кампанию в Вк – их видела вся страна, несмотря на то, что полностью игнорировали каналы ОРЛО.

У нас с субботы глушат сеть и глушат интернет



«У нас с субботы глушат сеть и глушат интернет, и нельзя зайти в Вк. Но я попробовал зайти через vpn и все работает. Тут говорят, что это все из-за того, что шахтерам в Антраците не выплатили зарплату? и они объявили забастовку. А еще возобновили карантин. Чтобы никто не возмущался и информация не распространилась. Но она все равно распространилась», – написал нам местный житель.

В группировке «ЛНР» заявили, что связи «Vodafone» нет из-за поломки за пределами неподконтрольной территории. Однако в самой компании это опровергли. Как рассказала «Новостям Донбасса» пресс-секретарь «Vodafone -Украина» Виктория Павловская, базовые станции на неподконтрольных территориях не работают из-за отсутствия электропитания.

Антрацитовский район, в котором находится шахта «Комсомольская», действительно вновь закрыли на карантин. Он уже был снят в мае: формирование «ЛНР» тогда объявило, что заболеваемость COVID-19 пошла на спад. Однако с 7 июня на въездах в район вновь установлены блокпосты.

Маршруты будут приостановлены до особого распоряжения



«У нас самый большой район. Действует больше 30 маршрутов районных и пригородных. Они будут приостановлены до особого распоряжения», – заявил так называемый «глава администрации» города Сергей Саенко.

Правда, это практически единственное ограничение для района. Так как рынки, магазины, парикмахерские и другие заведения продолжат свою работу.