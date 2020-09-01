Facebook заявляє про видалення трьох мереж фейкових акаунтів у Росії, Пакистані та США

Компанія Facebook протягом серпня видалила три мережі несправжніх акаунтів, що працювали в Росії, Пакистані та Сполучених Штатів, йдеться в заяві компанії 1 вересня.

За даними компанії, невелика мережа в Росії складалася з 13 акаунтів та двох сторінок, які пов’язані з підконтрольним Кремлю Агентством інтернет-досліджень (IRA).

Facebook повідомляє, що почав розслідування російської мережі за підказкою щодо діяльності її членів в офлайні, отриманої від Федерального бюро розслідувань. Мережа від початку концентрувала діяльність на Сполучених Штатах, Великій Британії, Алжирі, Єгипті та інших англомовних регіонах на Близькому Сході та в Північній Африці.

IRA, також відоме як «фабрика тролів», належить представнику оточення президента Росії Володимира Путіна Євгену Пригожину, який також керує російськими найманцями. Двох людей, пов’язаних із «фабрикою тролів», заарештували в Лівії минулого року.

Видалена мережа в Пакистані виявилася набагато більшою – вона складалася з 453 акаунтів, 103 сторінок, 78 спільнот та 107 сторінок в Instagram. Ці облікові записи працювали в Пакистані та Індії. Інших деталей щодо її роботи компанія не надає.

Мережу в США Facebook пов’язує з компанією CLS Strategies – фірмою зі стратегічних комунікацій, що базується у Вашингтоні. Вона складалася з 55 профілів, 42 сторінок та 36 Instagram акаунтів.

«Ця мережа фокусувалася головно на Венесуелі, а також на Мексиці та Болівії. Ми знайшли цю діяльність в рамках проактивного розслідування ймовірної неавтентичної поведінки в регіоні», – заявляє Facebook.

Серед клієнтів CLS – уряди кількох латиноамериканських країн, в тому числі Мексика, а також Бразилія та Перу, що межують із Болівією. Компанія наразі не відповіла на запит Радіо Свобода щодо коментаря.

За даними Facebook, компанія видалила близько десятка кампаній з впливу, пов’язаних із людьми, причетними до IRA, з 2017 року. Загалом соцмережа видалила понад 100 груп фейкових акаунтів по всьому світу впродовж цього періоду.