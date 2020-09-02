У Facebook повідомили про викриття «переважно безуспішного» проєкту російської «фабрики тролів» та мережі, пов'язаної з компанією зі США

Компанія Facebook 1 вересня повідомила про видалення низки облікових записів, пов'язаних із російським «Агентством інтернет-досліджень», яке також відоме як «фабрика тролів», через попередню участь у закордонних кампаніях впливу. Компанія також відзначила видалення мережі облікових записів у Facebook, Instagram, пов'язаних з компанією зі стратегічних комунікацій CLS Strategies, яка базується у США.

У Facebook зазначили, що загалом видалили 13 облікових записів та дві сторінки, пов'язані із особами, відомими за попередньою діяльністю «Агентства інтернет-досліджень». Діяльність цих облікових записів та сторінок переважно фокусувалась на США, Об'єднаному Королівстві, Алжирі та Єгипті, а також інших англомовних країнах, країнах Близького Сходу та Африки. Зазначається, що компанія Facebook звернула увагу на цю мережу після повідомлення від Федерального бюро розслідувань США.

Повідомляється, що облікові записи спрямовували користувачів на сайт Peace Data, де публікувався контент про міжнародні події тощо.

За даними Facebook, на рекламу, пов'язану із цією кампанією, було витрачено 480 доларів; близько 14 000 облікових записів у соцмережі підписались щонайменше на одну зі сторінок кампанії.

«Хоча фейкова мережа та сайт не досягнули настільки ж значної аудиторії, як кампанії цієї російської групи у 2016 році, ця компанія спромоглась на щось нове: росіяни найняли реальних американців для написання контенту для сайту. Фейковий сайт Peace Data також використовував штучно створених осіб та генеровані комп'ютером зображення, щоб створити подобу реальної новинної організації», – зазначають у виданні The New York Times.

Звіт Facebook також інформує про те, що там видалили майже 100 облікових засобів та сторінок у однойменній соцмережі, а також 36 Instagram сторінок, пов'язаних з компанією зі стратегічних комунікацій CLS Strategies, яка базується у Сполучених Штатах Америки.

«Ця мережа фокусувалась переважно на Венесуелі, а також Мексиці та Болівії». За даними Facebook, на рекламу у однойменній соцмережі у зв'язку із цією мережею було витрачено близько 3,6 мільйона доларів; близько 509 000 облікових засобів у соцмережі підписались на щонайменше одну зі сторінок цієї кампанії. Близько 43 000 осіб слідкували за щонайменше однією Instagram-сторінкою, пов'язаною із CLS.