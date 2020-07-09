Facebook видалив мережу акаунтів, що були активними на виборах 2019 року в Україні

Facebook заявив про видалення мережі «скоординованих, неавтентичних» українських сторінок, пов’язаних із digital-агентством Postmen DA у Києві, у рамках боротьби з поширенням дезінформації.

8 липня компанія повідомила, що видалила 72 акаунти і 35 сторінок у Facebook, а також 13 акаунтів у Instagram. За повідомленням, на одну зі сторінок були підписані близько 766 тисяч користувачів. На рекламу в Facebook й Instagram власники сторінок використали близько 1,93 мільйона доларів.

Мережа зосереджувалася на внутрішній аудиторії і була «особливо активною» під час президентських і парламентських виборів в Україні 2019 року, йдеться в повідомленні.

У Facebook прив’язали «неавтентичну діяльність» до агентства Postmen DA, серед клієнтів яких були консультативна місія Європейського союзу, Національне антикорупційне бюро України і DTEK, енергетична компанія, власником якої є олігарх Рінат Ахметов.

Водночас у Facebook не вказали, що мережа виступала на підтримку певних кандидатів чи партій, заявивши, що її робота була спрямована як на критику, так і на підтримку кандидатів у президенти Володимира Зеленського, Петра Порошенка і Юлії Тимошенко.

Українська мережа була однією з чотирьох, про видалення яких у Facebook повідомили 8 липня. Крім того, у компанії заявили про блокування роботи фейкових мереж у Канаді й Еквадорі, а також у Бразилії і США.

В агентстві Postmen, яке під час виборів президента працювало на Петра Порошенка і займалося підтримкою експрезидента в соцмережах, не коментують заяви Facebook.

Під час парламентських виборів 2019 року агентство долучилось до команди Святослава Вакарчука і його партії «Голос».