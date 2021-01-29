Олександр Скічко став головою Черкаської ОДА – указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Скічка головою Черкаської обласної державної адміністрації.

«Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини», – сказав Володимир Зеленський.

У липні 2019 року ведучий та актор Скічко переміг на парламентських виборах в окрузі 197 в Черкаській області. Він працював одним з трьох ведучих пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який відбувався в Україні.

Одружений на Єлизаветі Юрушевій – дочці бізнесмена Леоніда Юрушева, який, зокрема, володіє готелем Fairmont у Києві.

20 січня уряд затвердив Олександра Скічка кандидатом на посаду голови Черкаської ОДА.