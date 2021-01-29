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29 січня 2021, Київ 20:16
Новини | Політика

Олександр Скічко став головою Черкаської ОДА – указ Зеленського

20 січня уряд затвердив Олександра Скічка кандидатом на посаду голови Черкаської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Скічка головою Черкаської обласної державної адміністрації.

«Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини», – сказав Володимир Зеленський.

У липні 2019 року ведучий та актор Скічко переміг на парламентських виборах в окрузі 197 в Черкаській області. Він працював одним з трьох ведучих пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який відбувався в Україні.

Одружений на Єлизаветі Юрушевій – дочці бізнесмена Леоніда Юрушева, який, зокрема, володіє готелем Fairmont у Києві.

20 січня уряд затвердив Олександра Скічка кандидатом на посаду голови Черкаської ОДА.

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