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20 січня 2021, Київ 13:56
Новини | Політика

Уряд пропонує призначити Олександра Скічка головою Черкаської ОДА

29-річного Скічка пропонують призначити головою ОДА

Кабінет міністрів України пропонує призначити народного депутата з фракції «Слуга народу» Олександра Скічка головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Тепер рішення про призначення 29-річного Скічка головою ОДА має ухвалити президент України Володимир Зеленський.

У липні 2019 року ведучий та актор Скічко переміг на парламентських виборах в окрузі 197 в Черкаській області. Він працював одним з трьох ведучих пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який відбувався в Україні.

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