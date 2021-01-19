Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання захисту Андрія Антоненка про зміну йому запобіжного заходу. Антоненко продовжує перебувати під вартою. Учасники судового засідання також прокоментували ймовірний слід у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Журналіст «Української правди» Павло Шеремет, родом з Білорусі, критик Лукашенка, загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у цій справі – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про свою непричетність до загибелі Шеремета.