Депутати з «ЄС» і «Голосу» вимагають від Венедіктової передати справу Шеремета з МВС до СБУ

Народні депутати, представники «Європейської солідарності» і «Голосу» звернулися до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової з вимогою змінити підслідність справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Розслідуванням має займатися не Міністерство внутрішніх справ, а Служба безпеки України, вважають депутати.

Вони наголошують, що по-перше, цей злочин є терактом, а по-друге, є інформація з Білорусі про ймовірну причетність до цієї справи спецслужб сусідньої держави.

«Досі не визначений мотив, досі ми не можемо назвати, що є докази, і тому ми вважаємо, що підслідність має перейти до СБУ. Тим більше, що нещодавно ми всі чули заяви і витік інформації про білоруські спецслужби. І наша вимога – змінити підслідність, щоб це все перейшло до СБУ», – заявила одна з авторів звернення народна депутатка Марія Іонова.

Депутатське звернення підписали народні депутати з фракції «Європейська солідарность» Марія Іонова, Софія Федина, Ірина Фріз, Яна Зінкевич, Михайло Бондар, Микола Величкович, Володимир Ар’єв, а також Соломія Бобровська й Андрій Шараськін із фракції «Голос».

Раніше партія «Європейська солідарність» висунула волонтерку, дитячого кардіохірурга, кандидата медичних наук Юлію Кузьменко, яка є фігуранткою справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, кандидатом на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50 на Донеччині.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.