На довиборах у Донецькій області переміг Аксьонов

На довиборах у Верховну Раду в 50-му окрузі на Донеччині переміг Андрій Аксьонов, міський голова Добропілля, представник партії «Порядок».

Як свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, за результатом підрахунку 100% бюлетенів, він набрав 65,46% голосів.

Друге місце посів Валентин Рибін із «Партії Шарія» з 13% голосів.

Юлія Кузьменко, яка балотувалася від «Європейської солідарності», посіла третє місце (6,69%).

Вибори народного депутата у Донецькій області відбувалися 28 березня.

Обраний в 2019 році в 50-му окрузі Руслан Требушкін, згідно з результатами жовтневих місцевих виборів, став мером міста Покровськ. Відповідно, місце у Верховній Раді звільнилося. Всього свої кандидатури висували 19 кандидатів.

Довибори до Верховної Ради 28 березня також відбувалися у 87-му окрузі (Івано-Франківська область). Там лідирує представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко.

Результати проміжних виборів мають бути встановлені не пізніш як на 15-й день з дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 року включно.