На двох округах у Донецькій та Івано-Франківській областях обирають народних депутатів

У неділю 28 березня тривають проміжні вибори двох народних депутатів – в окрузі №50 (Донецька область) та округ №87 (Івано-Франківська область).

За повідомленням Центральної виборчої комісії, запрацювали всі 229 виборчі дільниці, вони відкрилися о 8-й ранку. Право голосувати мають 295 тисяч виборців.

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«Члени комісій та інші учасники виборчого процесу зобов’язані використовувати індивідуальні засоби захисту, антисептики. Також на дільницях чергують медичні працівники, які моніторять стан здоровʼя виборців та допомагають ДВК здійснювати дезінфікаційні заходи», – йдеться в заяві Центрвиборчкому.

На 50-му окрузі за мандат народного депутата змагаються 18 кандидатів, за 87-му – 14.

Як зазначають у ЦВК, результати проміжних виборів мають бути відомі до 12 квітня включно.