ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати

Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати на довиборах, які заплановані на 28 березня.

Загалом зареєстровані 34 кандидати в народні депутати України. 20 з них висунуті політичними партіями, ще 14 – самовисуванці.

У виборчому окрузі номер 50 у Донецькій області зареєстрували 19 кандидатів: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського, Іштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка, Андрія Бондаренка, Юлію Гакову, Надію Масло, Ларису Ревву, Андрія Масенця, Антона Ровенського, Андрія Аксьонова, Юлію Кузьменко та Миколу Головка.

В окрузі номер 87 в Івано-Франківській області зареєстрували 15 кандидатів: Михайла Ноняка, Олександра Леонідовича Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея, Йосипа Резеша, Руслана Дереворіза, Марію Жолоб, Івана Макара, Сергія Сивачука, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка.

Загалом до ЦВК подали 64 заяви про реєстрацію кандидатами в народні депутати, на 30 з них комісія відповіла відмовою. Основні підстави – не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі та невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), обраний в якому торік позафракційний народний депутат Руслан Требушкін, за результатами жовтневих місцевих виборів, став міським головою Покровська.

Через дострокове припинення повноважень народного депутата Зіновія Андрійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область), у цьому окрузі 28 березня також пройдуть проміжні вибори.