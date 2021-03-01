ЦВК зареєструвала фігурантку «справи Шеремета» Кузьменко та ще 4 кандидатів у народні депутати

Центральна виборча комісія зареєструвала п’ятьох кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах до Верховної Ради, повідомила пресслужба ЦВК.

«1 березня ЦВК зареєструвала 5 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року. А саме, в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) – Андрія Аксьонова від політичної партії «Порядок», Юлію Кузьменко від політичної партії «Європейська солідарність» та Миколу Головка як самовисуванця», – йдеться в повідомленні.

Також ЦВК зареєструвала Руслана Дереворіза та Марію Жолоб як самовисуванців в окрузі №50.

Повідомляється, що кільком особам було відмовлено у реєстрації кандидатами. В комісії додали, що основні підстави відмови – не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі та невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства.

У ЦВК нагадали, що раніше вже зареєстрували 25 кандидатів на проміжні вибори до парламенту.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), обраний в якому торік позафракційний народний депутат Руслан Требушкін, за результатами жовтневих місцевих виборів, став міським головою Покровська.

Через дострокове припинення повноважень народного депутата Зіновія Андрійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область), у цьому окрузі 28 березня також пройдуть проміжні вибори.

Юлія Кузьменко – волонтерка, дитячий кардіохірург, вона є однією з фігурантів «справи Павла Шеремета». Шевченківський районний суд Києва 2 лютого залишив Юлію Кузьменко під цілодобовим домашнім арештом.

Журналіст видання «Українська правда» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь і волонтерка, дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства, їхній захист звертає увагу на численні суперечності в матеріалах обвинувачення.