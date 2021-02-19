У ЦВК зацитували законодавство щодо балотування Кузьменко, яку обвинувачують у вбивстві Шеремета

Центральна виборча комісія відповіла на запит Радіо Свобода щодо того, чи дозволяє українське законодавство балотуватись у депутати від «Європейської солідарності» на довиборах у Верховну Раду Юлії Кузьменко, яка є фігуранткою справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, і залишається під цілодобовим домашнім арештом.

У ЦВК не дали прямої відповіді, проте зацитували низку статей із виборчого законодавства.

Зокрема, згідно з частинами другою та третьою статті 76 Конституції України, частин першої та четвертої статті 9 закону «Про вибори народних депутатів України», парламентарем може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

«Не може бути висунутий кандидатом та обраний народним депутатом України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку»

Проте Юлії Кузьменко наразі не оголошено вирок, і за статтею 62 Конституції України вона вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено.

За законом кожен, хто має право балотуватись, робить це як самовисуванець, або ж від певної партії. Юлію Кузьменко висунула партія «Європейська солідарність» в окрузі №50 на Донеччині, тож саме політична сила, а не Кузьменко особисто, має подати відповідні документи до ЦВК.

Якби ж Юлія Кузьменко балотувалась як самовисуванець, то як кандидат була би зобов’язана особисто пред’явити ЦВК паспорт громадянина України та отримати визначені законом документи. І закон не дає самовисуванцям можливості надсилати документи поштою, електронною поштою або ж в інакший спосіб, що не передбачає особисту присутність.

Шевченківський районний суд Києва 2 лютого залишив Юлію Кузьменко під цілодобовим домашнім арештом. 15 лютого вона виступала на з’їзді «Європейської солідарності» з онлайн-зверненням.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), обраний в якому торік позафракційний народний депутат Руслан Требушкін, за результатами жовтневих місцевих виборів, став міським головою Покровська.

Через дострокове припинення повноважень народного депутата Зіновія Андрійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область), у цьому окрузі 28 березня також пройдуть проміжні вибори.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.