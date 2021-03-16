Кандидат від ОПЗЖ зняв свою кандидатуру на довиборах у Раду

Кандидат у народні депутати від політичної партії «Опозиційна платформа – за життя», генеральний продюсер телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський зняв свою кандидатуру на довиборах до Верховної Ради на окрузі номер 50 на Донеччині. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Хочу повідомити, що сьогодні (15 березня – ред.) я написав заяву про зняття своєї кандидатури на виборах у парламент по 50 округу. Багато хто з вас знає, що мені довелося перервати свою роботу та терміново повернутися до Києва. У моїх батьків підтвердився COVID-19, через низку хронічних захворювань він протікає у дуже важкій формі», – написав Марчевський.

Центральна виборча комісія на проміжні вибори народних депутатів зареєструвала 19 кандидатів по округу №50, до складу якого входять міста Добропілля, Мирноград, Покровськ, а також Добропільський район. Вибори в окрузі призначені на 28 березня.

На цьому округу також балотуються: Юлія Кузьменко – волонтерка, дитячий кардіохірург та фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, лідерка руху «Антивійна» Вікторія Шилова та Валентин Рибін – адвокат проросійського блогера Анатолія Шарія та бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці російських гібридних сил на Донбасі.

Марчевський уже балотувався від ОПЗЖ на парламентських виборах 2019 року в окрузі №60, що у Волновасі на Донеччині. Тоді він програв самовисуванцю Дмитру Лубенцю.

У 2015 році Марчевський балотувався у Київську міську раду від партії «Право народу», а у 2020 році – від «ОПЗЖ».

Марчевський працює генеральним продюсером ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ», котре потрапило під п’ятирічні санкції РНБО.