Довибори до Верховної Ради: Звіробій знялася на користь Кошулинського

Кандидатка від партії «Європейська солідарність» на довиборах до Верховної Ради у 87-му окрузі (Івано-Франківська область) Олена Самбул (більше відома як Маруся Звіробій-Біленька) заявила, що знімає свою кандидатуру на користь кандидата від Всеукраїнського об’єднання «Свобода», колишнього заступника голови Верховної Ради Руслана Кошулинського. Про це повідомив офіційний сайт партії «Європейська солідарність».

«Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинським можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради, я ухвалила рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад усе – це інструкція до виконання, а не просто гасло», – наголосила Звіробій.

ВО «Свобода» привітало це рішення, заявивши, що воно «є демонстрацією нашої спільної позиції про початок об’єднавчого процесу проукраїнських патріотичних сил, зокрема «ЄС» та «Свободи», перед загрозою проросійського та олігархічного реваншу».

Соціологічна група «Рейтинг» наприкінці лютого оприлюднила результати, згідно з якими серед кандидатів у 87-му окрузі лідером є наближений до олігарха Коломойського ексдиректор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко (висуванець партії «За майбутнє»), якого підтримують 42,8% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні. Руслана Кошулинського підтримують 21,4%, Василя Вірастюка (висуванець «Слуги народу») – 15,8%. Маруся Звіробій, за цими даними, була четвер

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тою – 8,1%.

Голосування на довиборах у 87-му окрузі заплановане на 28 березня.