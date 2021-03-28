Довибори в Раду: явка на 50-му окрузі майже вдвічі нижча, ніж на позачергових виборах 2019-го

Явка на окрузі №50 в Донецькій області станом на 12 годину приблизно вдвічі нижча, ніж влітку 2019 року – такі дані оприлюднює Центральна виборча комісія.

«Явка виборців склала 8,20% в окрузі №50 та 7,71% в окрузі №87. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року активність виборців станом на 12 годину становила: в ОВО №50 – 18,18 %, а в ОВО №87 – 11,88%», – йдеться в повідомленні.

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За даними ЦВК, на голосуванні в обох округах надзвичайних подій не фіксували.

Раніше представник громадського руху «Чесно» в Івано-Франківській області Віталій Світлик повідомив, що на 12 годину явка на окрузі становила близько 7,5%.