Довибори на Івано-Франківщині – явка виборців на 12 годину становить 7,5%

Станом на 12 годину на дільницях округу №87, що на Івано-Франківщині, з 147 019 зареєстрованих виборців проголосували 11 303. Про це кореспондентці Радіо Свобода повідомив представник громадського руху «Чесно» в Івано-Франківській області Віталій Світлик. Відтак явка становить понад 7,5%.

«Це дані Окружної виборчої комісії на 12 годину. Ми відвідуємо дільниці і від ранку бачимо дуже низьку явку. Для прикладу, у Надвірній, дільниця №260475. Тут зареєстрований 1601 виборець, проголосувала на 10:50 71 людина. Якихось порушень не зафіксували», – каже Світлик.

28 березня у 87 окрузі Івано-Франківської області, куди входять місто Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського, Коломийського, відбуваються проміжні вибори у Верховну Раду. Оскільки Зіновій Андрійович, який став по цьому округу паралментарем, обраний міським головою міста Надвірна. За мандат народного депутата змагаються 14 кандидатів.

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Проміжні вибори відбуваються в умовах спалаху COVID-19 в регіоні. Івано-Франківська область перебуває у «червоній зоні» карантину з 26 лютого. Згідно з рішенням обласної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, до 10 квітня обмежений в’їзд туристів у курорт «Буковель» (село Поляниця).

З 29 березня Івано-Франківська міська рада пом’якшить умови каратину: дозволить роботу дитячих садків, а з 5 квітня – молодшої школи (1-4 класи). Також із 29 березня знімуть блокпости на в’їздах-виїздах в область. Залишать тільки блокпости в селі Поляниця Надвірнянського району.

За даними спостерігачів, на виборчих дільницях є достатня кількість масок, захисних щитків, рукавиць, антисептиків.