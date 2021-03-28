На Прикарпатті лідирує представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко – екзитпол

Представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко лідирує на проміжних виборах до Верховної Ради у виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область). Про це свідчать дані соціологічної групи «Рейтинг», яка після закриття виборчих дільниць оприлюднила дані екзитполу станом на 18:00.

За даними екзитполу, Шевченко набирає 32,4% голосів, представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський – 31,6%, а кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк – 29,4%.

Опитування відбувалося методом face-to-face на виході з дільниць.

Екзитпол охопив 50 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Всього було опитано 3892 людини. Помилка репрезентативності дослідження – не більш як 1,8%.

Народним депутатом буде обраним той кандидат, який отримає більше голосів виборців у порівнянні з конкурентами. Результати виборів повинні бути встановлені до 12 квітня включно.

Проміжні вибори відбуваються за умов спалаху COVID-19 у регіоні. Івано-Франківська область перебуває в «червоній зоні» карантину з 26 лютого. Згідно з рішенням обласної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, до 10 квітня обмежений в’їзд туристів на курорт «Буковель» (село Поляниця).

З 29 березня Івано-Франківська міська рада пом’якшить умови каратину: дозволить роботу дитячих садків, а з 5 квітня – молодшої школи (1-4 класи). Також із 29 березня знімуть блокпости на в’їздах-виїздах до області. Залишать тільки блокпости в селі Поляниця Надвірнянського району.