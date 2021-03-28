Поліція Івано-Франківської області отримала сім повідомлень про порушення на довиборах

Поліція Івано-Франківської області станом на 13 годину зареєструвала сім повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. Про це пресслужба відомства повідомила 28 березня.

«Порушення виявлені у Надвірянському районі – чотири, Богородчанській об’єднаній територіальній громаді – два та Яремчанській ОТГ– одне», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські, зазначає пресслужба, перевіряють всі зазначені в повідомленні факти.

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Проміжні вибори на окрузі №87 відбуваються в умовах спалаху COVID-19 в регіоні. Івано-Франківська область перебуває у «червоній зоні» карантину з 26 лютого. Згідно з рішенням обласної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, до 10 квітня обмежений в’їзд туристів у курорт «Буковель» (село Поляниця).