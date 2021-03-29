Андрей Аксенов: что известно о победителе выборов в Раду

(Друкуємо мовою оригіналу)
Андрей Аксенов, городской голова Доброполья, победил на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины. Он набрал 65,46 % голосов избирателей. На выборы Андрея Аксенова выдвинула партия «Порядок». Что известно о новом народном депутате от Донетчины?
Андрей Аксенов – человек непубличный. Но с 2014 года у некоторых журналистов и других представителей гражданского общества накопилось к нему немало претензий. Были и те, что перешли в уголовные дела.
В чем обвиняют Андрея Аксенова
- Содействие проведению так называемого «референдума». В мае 2014 года люди из окрестных населенных пунктов съехались в Новодонецкое (поселком руководил Аксенов) на организованный гибридными силами России так называемый «референдум»: говорили, что у них «голосование» не организовали, так хоть в этом поселке есть палатка. На видео о тех событиях слышно, как кто-то говорит: «Аксенов молодец».
Аксенов комментировал это обвинение так: «Почитайте, что такое референдум, в Википедии написано. Это был, может, соцопрос. Или что это вообще было? Как я мог помогать или поддерживать: его не было».
Также в одном из немногочисленных интервью Аксенов говорил: «Как мэр (на украинском языке это называется «голова»)... я обязан выражать чаяния граждан, которые здесь живут. Вот они захотят в России остаться, и я обязан им сказать: да, надо остаться в России. Захотят они присоединиться к Гондурасу, я скажу: да, вы можете к Гондурасу присоединиться».
Официально против Андрея Аксенова обвинения по событиям 2014 года не выдвигали и судебные заседания не проводили.
- Оскорбления участников проукраинских митингов
Вот как высказался Андрей Аксенов в 2015 году в адрес участников патриотического автопробега: «Я сейчас скажу не для прессы то, что я думаю о вашем автопробеге: вы обыкновенные говномуты».
Сам Аксенов сказал, что его слова вырвали из контекста.
- Нежелание чтить память воинов АТО
В 2017 года, как сообщает «Вчасно», депутат Николай Стрепоченко предложил внести в регламент сессии горсовета Доброполья минуту молчания по погибшим воинам АТО. Вот как ответил на эту инициативу Андрей Аксенов: «Я вообще не понимаю, почему мы начинаем именно воинов АТО минутой молчания поминать, - сказал глава города. - Война идет уже три года. В Одессе тоже вот люди погибли, женщины, дети».
- Двойное гражданство
В 2017 году народный депутат Украины Дмитрий Лубинец рассказал Радио Свобода, что Андрей Аксенов якобы обратился к оккупационным властям Крыма и получил российский паспорт 25 июня 2014 года.
Тогда информацию Лубинца перепроверил журналист Денис Казанский. Он ввел реквизиты документа, которые обнародовал нардеп, на сайте федеральной налоговой службы России. И получил подтверждение, что гражданину Аксенову Андрею Анатольевичу 02.02.1971 года рождения присвоен идентификационный номер налогоплательщика.
«Я же не могу комментировать плоды больного воображения», – так ответил городской голова Доброполья на вопрос о наличии российского паспорта.
В Украине не предусмотрено наличие второго гражданства. А Закон «Про державну службу» запрещает вступать на государственную службу лицам, которые имеют гражданство другого государства.
- Подделка документов и завладение бюджетными средствами.
По версии прокуратуры, Аксенов без уважительных причин покидал рабочее место городского головы Доброполья и ездил в оккупированный Россией Крым. А по поддельным документам ему начислили и выплатили бюджетные деньги за то время, когда он был в отъезде.
Последнее постановление суда по этому делу датировано 21 января 2021 года. Дело еще не закончено.
- Упоминается в деле подделка документов и растрата имущества.
Речь идет о закупке стеллы «Доброполье».
«ОСОБА_1 з метою подальшого особистого використання, а також використання Добропільським міським головою ОСОБА_2 , склала завідомо неправдивий офіційний документ - договір про закупівлю товару від 20.12.2017, в якому виконавчий комітет Добропільської міської ради в особі ОСОБА_2 виступає покупцем, а ФОП ОСОБА_3 - колишній найманий працівник її чоловіка ОСОБА_4 - продавцем, та в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ФОП ОСОБА_3 у грудні 2017 року має поставити на адресу покупця стеллу м.Добропілля вартістю 159980 грн. та здійснити її монтаж, усвідомлюючи, що даний товар фактично поставлятися не буде і ФОП ОСОБА_3 не виступає стороною даного договору», – говорится в постановлении суда.
Биография
Андрей Аксенов родился 2 февраля 1971 года в пгт. Новодонецкое города Доброполье Донецкой области. Имеет диплом горного инженера по специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых».
В 2008 и 2010 годах Аксенова избирали поселковым головой Новодонецкого. В 2015 и 2020 годах Андрея Аксенова выбирали городским головой Доброполья.
Женат. На сайте городского совета Доброполья указано, что Андрей Аксенов имеет четверых детей. С 2015 года в декларациях он указывает жену Татьяну, двух сыновей и дочь.
Недвижимость и земля
По данным декларации за 2019 год у Андрея Аксенова в совместной собственности с женой жилой дом площадью 80,90 кв.м в пгт. Новодонецкое, земельный участок площадью 603,00 кв.м в пгт. Новодонецкое (тоже совместная собственность с женой).
Сам Аксенов владеет жилым домом в Новодонецком площадью 63,60 кв.м, земельным участком там же площадью 540 кв.м и квартирой в Доброполье площадью 50,50 кв.м.
В декларации, которая охватывает период с 1 января 2020 года по 17 ноября 2020 года Аксенов указал 903386 грн. зарплаты и 59009 грн. пенсии. Ни наличности, ни депозитов, ни автотранспорта в последних декларациях нет.
Как реагируют на исход выборов
Первые результаты выборов в округе № 50 вызвали волну негодования среди общественников. Люди делились эмоциями в социальной сети.
Сам Аксенов победу на выборах еще не комментировал.
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