Андрей Аксенов: что известно о победителе выборов в Раду

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Андрей Аксенов, городской голова Доброполья, победил на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины. Он набрал 65,46 % голосов избирателей. На выборы Андрея Аксенова выдвинула партия «Порядок». Что известно о новом народном депутате от Донетчины?

Андрей Аксенов – человек непубличный. Но с 2014 года у некоторых журналистов и других представителей гражданского общества накопилось к нему немало претензий. Были и те, что перешли в уголовные дела.

В чем обвиняют Андрея Аксенова

Содействие проведению так называемого «референдума». В мае 2014 года люди из окрестных населенных пунктов съехались в Новодонецкое (поселком руководил Аксенов) на организованный гибридными силами России так называемый «референдум»: говорили, что у них «голосование» не организовали, так хоть в этом поселке есть палатка. На видео о тех событиях слышно, как кто-то говорит: «Аксенов молодец».

Аксенов комментировал это обвинение так: «Почитайте, что такое референдум, в Википедии написано. Это был, может, соцопрос. Или что это вообще было? Как я мог помогать или поддерживать: его не было».

Также в одном из немногочисленных интервью Аксенов говорил: «Как мэр (на украинском языке это называется «голова»)... я обязан выражать чаяния граждан, которые здесь живут. Вот они захотят в России остаться, и я обязан им сказать: да, надо остаться в России. Захотят они присоединиться к Гондурасу, я скажу: да, вы можете к Гондурасу присоединиться».

Официально против Андрея Аксенова обвинения по событиям 2014 года не выдвигали и судебные заседания не проводили.

Оскорбления участников проукраинских митингов

Вот как высказался Андрей Аксенов в 2015 году в адрес участников патриотического автопробега: «Я сейчас скажу не для прессы то, что я думаю о вашем автопробеге: вы обыкновенные говномуты».

Сам Аксенов сказал, что его слова вырвали из контекста.

Нежелание чтить память воинов АТО

В 2017 года, как сообщает «Вчасно», депутат Николай Стрепоченко предложил внести в регламент сессии горсовета Доброполья минуту молчания по погибшим воинам АТО. Вот как ответил на эту инициативу Андрей Аксенов: «Я вообще не понимаю, почему мы начинаем именно воинов АТО минутой молчания поминать, - сказал глава города. - Война идет уже три года. В Одессе тоже вот люди погибли, женщины, дети».

Двойное гражданство

В 2017 году народный депутат Украины Дмитрий Лубинец рассказал Радио Свобода, что Андрей Аксенов якобы обратился к оккупационным властям Крыма и получил российский паспорт 25 июня 2014 года.

Тогда информацию Лубинца перепроверил журналист Денис Казанский. Он ввел реквизиты документа, которые обнародовал нардеп, на сайте федеральной налоговой службы России. И получил подтверждение, что гражданину Аксенову Андрею Анатольевичу 02.02.1971 года рождения присвоен идентификационный номер налогоплательщика.

«Я же не могу комментировать плоды больного воображения», – так ответил городской голова Доброполья на вопрос о наличии российского паспорта.

В Украине не предусмотрено наличие второго гражданства. А Закон «Про державну службу» запрещает вступать на государственную службу лицам, которые имеют гражданство другого государства.

Подделка документов и завладение бюджетными средствами.

По версии прокуратуры, Аксенов без уважительных причин покидал рабочее место городского головы Доброполья и ездил в оккупированный Россией Крым. А по поддельным документам ему начислили и выплатили бюджетные деньги за то время, когда он был в отъезде.

Последнее постановление суда по этому делу датировано 21 января 2021 года. Дело еще не закончено.

Упоминается в деле подделка документов и растрата имущества.

Речь идет о закупке стеллы «Доброполье».

«ОСОБА_1 з метою подальшого особистого використання, а також використання Добропільським міським головою ОСОБА_2 , склала завідомо неправдивий офіційний документ - договір про закупівлю товару від 20.12.2017, в якому виконавчий комітет Добропільської міської ради в особі ОСОБА_2 виступає покупцем, а ФОП ОСОБА_3 - колишній найманий працівник її чоловіка ОСОБА_4 - продавцем, та в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ФОП ОСОБА_3 у грудні 2017 року має поставити на адресу покупця стеллу м.Добропілля вартістю 159980 грн. та здійснити її монтаж, усвідомлюючи, що даний товар фактично поставлятися не буде і ФОП ОСОБА_3 не виступає стороною даного договору», – говорится в постановлении суда.

Биография

Андрей Аксенов родился 2 февраля 1971 года в пгт. Новодонецкое города Доброполье Донецкой области. Имеет диплом горного инженера по специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых».

В 2008 и 2010 годах Аксенова избирали поселковым головой Новодонецкого. В 2015 и 2020 годах Андрея Аксенова выбирали городским головой Доброполья.

Женат. На сайте городского совета Доброполья указано, что Андрей Аксенов имеет четверых детей. С 2015 года в декларациях он указывает жену Татьяну, двух сыновей и дочь.

Недвижимость и земля

По данным декларации за 2019 год у Андрея Аксенова в совместной собственности с женой жилой дом площадью 80,90 кв.м в пгт. Новодонецкое, земельный участок площадью 603,00 кв.м в пгт. Новодонецкое (тоже совместная собственность с женой).

Сам Аксенов владеет жилым домом в Новодонецком площадью 63,60 кв.м, земельным участком там же площадью 540 кв.м и квартирой в Доброполье площадью 50,50 кв.м.

В декларации, которая охватывает период с 1 января 2020 года по 17 ноября 2020 года Аксенов указал 903386 грн. зарплаты и 59009 грн. пенсии. Ни наличности, ни депозитов, ни автотранспорта в последних декларациях нет.

Как реагируют на исход выборов

Первые результаты выборов в округе № 50 вызвали волну негодования среди общественников. Люди делились эмоциями в социальной сети.

Сам Аксенов победу на выборах еще не комментировал.

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