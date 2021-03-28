ЦВК назвала явку на проміжних виборах до Ради в двох округах

Явка на проміжних виборах до Верховної Ради станом на 20:00 становила 20,99% в Донецькій області та 35,05% на Прикарпатті, повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

«За інформацією, яка надійшла до ЦВК засобами ІАС «Вибори народних депутатів України» Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори», явка виборців на момент закриття виборчих дільниць склала 20,99% в ОВО №50 та 35,05% в ОВО №87», – йдеться у повідомленні.

У ЦВК зауважили, що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців в ОВО №50 становила 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.

За наявною у ЦВК інформацією, голосування на виборчих дільницях відбувалося спокійно, вільно, демократично та відповідно до вимог виборчого законодавства. Надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовано.

28 березня в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область) відбувалися проміжні вибори народних депутатів України. За мандат змагалися 32 кандидати. Результати проміжних виборів мають бути встановлені не пізніш як на 15-й день з дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 року включно.