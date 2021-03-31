«Слуги народу» у Надвірній слідкують за підрахунком голосів на довиборах 87-го округу

Заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук підтвердила Радіо Свобода, що депутати її політичної сили перебувають на Івано-Франківщині для моніторингу за підрахунком голосів у 87-му виборчому окрузі, де в неділю відбулися довибори у парламент.

«Так, зараз близько 20 нардепів перебувають у Надвірній», – додала вона.

Депутати виїхали на дільницю 30 березня, аргументуючи це «численними порушеннями, фальшивими повідомленнями та можливими зривами», йдеться на сторінці партії у фейсбуку.

«Слуга Народу» вбачає в цьому можливий зрив або перешкоджання виборчому процесу певними політичними опонентами. Саме тому народні депутати повинні захистити право громадян на вільний вибір своїх представників у Верховній Раді України», – повідомляє політична сила.

Окружна виборча комісія опрацювала лише 67 відсотків протоколів із дільниць, після чого голова комісії зник, а новий не відновлює підрахунок голосів», заявляють у «Слузі Народу».

Громадянська мережа ОПОРА інформує, що Центральна виборча комісія на засіданні 30 березня внесла зміни до складу окружної виборчої комісії №87. За інформацією від ОВК, відбулась заміна голови виборчої комісії Руслана Кашнікова на Олексія Остроухова (суб’єкт подання – партія «Голос»), а також Василя Білоуса на Олександра Єгорова (ВО «Свобода»), Дениса Жилюка на Євгенія Павлусенка («Голос») та Івана Федіва на Сергія Калугіна («Слуга народу»).

Станом на 15:00 30 березня окружна виборча комісія округу №87 не відновила роботу через відсутність дев’яти членів комісії.

Наразі на 117 дільницях 87-го виборчого округу опрацьовано 67,52 відсотка протоколів. Василь Вірасюк, який балотується від «Слуги народу», Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» та Олександр Шевченко («За майбутнє») тримають лідерські позиції з невеликим відривом: 31,30, 28,88 та 28,73 відсотка голосів відповідно.