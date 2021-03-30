В Івано-Франківській області вночі «замінували» окружну виборчу комісію – поліція

У місті Надвірній Івано-Франківської області вночі повідомили про замінування окружної виборчої комісії, розповіла регіональна поліція в коментарі Радіо Свобода.

Інформація про замінування не підтвердилася. Поліція пообіцяла незабаром оприлюднити детальний реліз про подію.

Рух «Чесно» пише, що близько 2:30 ночі окружна виборча комісія оголосила перерву на санітарну обробку приміщення та тимчасово припинила свою роботу. Членів державної виборчої комісії вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились у приміщенні.

28 березня відбувалися довибори до Верховної Ради. Голосування проводили в 50-му та 87-му виборчих округах у Донецькій та Івано-Франківській областях.

Результати проміжних виборів мають бути встановлені не пізніш як на 15-й день з дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 року включно.

У 50-му окрузі переміг міський голова Добропілля, представник партії «Порядок» Андрій Аксьонов.

У 87-му окрузі про свою перемогу заявили висуванець партії «За майбутнє» Олександр Шевченко та представник «Слуги народу» Василь Вірастюк.