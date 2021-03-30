Поліція: «замінування» ОВК на Прикарпатті – неправдиве. Триває досудове розслідування

Правоохоронці Івано-Франківщини обстежили приміщення у місті Надвірна, де розташовується Окружна виборча комісія №87, а також прилеглу територію, і не виявили жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів. Про це інформує пресслужба Нацполіції в Івано-Франківській області.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Поліція шукає особу, яка повідомила неправдиву інформацію про замінування.

За офіційним повідомленням правоохоронців, 30 березня о 01:42 на стаціонарний телефон чергової частини обласної поліції зателефонував невідомий і повідомив про замінування адмінбудинку в місті Надвірна, у якій на даний час розташована ОВК №87. За вказаною адресою працювали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи зі службовою собакою, експерти-криміналісти і слідчо-оперативна група Надвірнянського відділу поліції.

Членів державної виборчої комісії вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились у приміщенні.

28 березня у 87-му виборчому окрузі відбулися проміжні вибори у Верховну Раду. У трійку лідерів тут вийшли Василь Вірастюк від партії «Слуга народу», Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» і Олександр Шевченко – «За майбутнє». На 13:30 ЦВК підрахувала менше ніж 68% дільничних протоколів.