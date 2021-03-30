Кошулинський вимагає оголосити перевибори на Прикарпатті

Кандидат у народні депутати по виборчому округу №87 (Івано-Франківська область) Руслан Кошулинський вимагає визнати результати виборів недійсними і оголосити перевибори, зважаючи на численні порушення і ситуацію, що склалася. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

З 29 на 30 березня близько опівночі голова окружної виборчої комісії покинув приміщення. Близько 2:00 30 березня до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про буцімто «замінування» будівлі ОВК, але жодної вибухівки не було виявлено.

30 березня голова ОВК і ще кілька членів комісії не прийшли на роботу. Відтак було припинено прийом протоколів із дільничних виборчих комісій із мокрими печатками. ЦВК внесла зміни до складу комісії, зокрема замінено голову ОВК і ще кількох членів.

На 21:00 30 березня ОВК у Надвірній не відновила роботу, нові члени комісії досі не прибули, повідомили Радіо Свобода у русі «Чесно» Івано-Франківщини.

28 березня у 87-му виборчому окрузі відбулося голосування на проміжних виборах у Верховну Раду. До трійки лідерів тут вийшли Василь Вірастюк від партії «Слуга народу», Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» і Олександр Шевченко – «За майбутнє». ЦВК підрахував меншяк 68% протоколів дільничних комісій.