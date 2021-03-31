Вибори на Прикарпатті: попри раптові хвороби і «замінування», ОВК почала працювати

Надвірна – Члени 31 дільничної виборчої комісії зі 117 протягом двох днів були заручниками ситуації, коли на роботу не з’являються голова і члени Окружної виборчої комісії №87 у місті Надвірна. Від 30 березня не приймали протоколи і бюлетені з ДВК.

Сьогодні ЦВК змінила другого голову ОВК і врешті відновилась робота. У цьому окрузі 28 березня відбулись проміжні вибори у Верховну Раду.

За оцінками спостерігачів і експертів, задіяний адмінресурс, щоб спеціально затягувати процес встановлення результатів голосування. Чи будуть результати голосування чесними?

На вулиці, в автомобілях, у приміщенні ОВК від 29 березня сиділи близько 100 осіб із 31 дільничної комісії. Люди нервові і виснажені, не могли піти додому, повернутись на свою роботу, зрештою, помитись чи нормально поїсти. І це все у час спалаху коронавірусу на Прикарпатті, коли регіон надалі перебуває у «червоній» зоні карантину.

Члени дільничної комісії з села Гаврилівка зайшли обурені у залу засідань ОВК №87, вимагаючи прийняти у них протоколи та бюлетені.

– Ми тут цілу ніч, я в автомобілі з дружиною чергую. У мене нема інтересу до цього. Я добу працював на дільниці. Ми дзвонимо у партії, але нам не відповідають. Поруч тут ті самі поліцейські. Їх теж ніхто не замінює. Що ми маємо робити? Я не знаю. Який вихід із цієї ситуації? Я зриваю у школі навчання, бо не можу проводити дистанційні заняття, – не стримував емоції представник дільничної комісії з села Гаврилівка.

Хроніка подій

28 березня у 87-му виборчому окрузі відбулись проміжні вибори у Верховну Раду. У трійку лідерів вийшли Василь Вірастюк від партії «Слуга народу», Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» і Олександр Шевченко – «За майбутнє», згідно з підрахованими ЦВК близько 68% протоколів на 30 березня. Василь Вірастюк і Олександр Шевченко одразу ж назвали себе переможцями.

Паралельний підрахунок голосів оприлюднили одразу ж після голосування штаби ВО «Свобода» і «За майбутнє», які лідером перегонів назвали Олександра Шевченка від партії «За Майбутнє», на другому місці – Василь Вірастюк і третій за кількістю голосів – Руслан Кошулинський.

Однак підрахунок голосів зупинений, бо події на 87-му ОВК розгортались детективно. З 29 на 30 березня близько опівночі голова ОВК Руслан Кашніков ( висуванець партії «Голос») покинув приміщення, повідомивши про погане самопочуття, разом із фахівцем, який мав би вносити дані про вибори у систему. Невдовзі, близько 2ї години ночі з’явилось анонімне повідомлення про «замінування» будівлі ОВК, робота якої була запинена. Інформація була неправдива, жодних вибухівок силовики не знайшли.

ЦВК 30 березня внесла зміни до складу окружної виборчої комісії №87, замінивши голову виборчої комісії Руслана Кашнікова на Олексія Остроухова (обидва по квоті партії «Голос»), членів ОВК Василя Білоуса на Олександра Єгорова (ВО «Свобода»), Дениса Жилюка на Євгенія Павлусенка («Голос»), Івана Федіва на Сергія Калугіна (від партії «Слуга народу»). Але ці четверо новопризначених осіб і ще п’ятеро членів ОВК (загалом дев’ять) на засідання комісії не приходять. Їх шукають два дні, але дзвінки вони ігнорують.

«Ці дев’ять членів ОВК не відповідають на дзвінки. Ми телефонуємо в ЦВК, там теж повна мовчанка. Нам ніхто з ЦВК не відповідає. Ми не розуміємо, що відбувається. Одні пішли міряти температуру, інші до лікаря», – розповіли члени ОВК, які залишаються у будівлі від 28 березня.

31 березня ЦВК, розглянувши подання партії «Голос» про заміну членів ОВК, знову внесла зміни у склад ОВК №87. Замість Олексія Острухова призначили Андрія Лозинського від «Голосу». Таким чином ЦВК розблокувала роботу ОВК, яка о 16 годині почала приймати протоколи виборчу документацію.

«Ми опитували людей з чотирьох ДВК, які сидять, і цікавились, хто у них лідирує. Троє відповіли, що Олександр Шевченко, один – Руслан Кошулинський. Це – не загальна вибірка, але складається враження, що дільниці, де перемагає Олександр Шевченко, просто взяли і заблокували для розгляду.

У приміщенні сидять дев’ять членів ОВК, яким не вистачає однієї людини для ухвалення рішення і розгляду документів. Ця гра означає, що дехто хоче сфальсифікувати виборчий процес, оскільки ми розуміємо, що штучно не з’явилися дев’ять членів ОВК, які представляють партії «Голос», «Слуга народу», ВО «Свобода» навіть після того, як замінили на нових і знову ж відбувається те саме. Це затягування процесу, виснаження діючих членів ОВК, які третю добу чекають, коли буде кворум.

Задіяний механізм адмінресурсу

Задіяний механізм адмінресурсу, оскільки не може 9 членів ОВК так раптово захворіти, а новопризначені до цього часу не з’явитися», – каже представник руху «Чесно» на Івано-Франківщині Віталій Світлик.

Те, що затягувася процес встановлення результатів голосування наголошують і Громадянській мережі ОПОРА.

Затягування процесу встановлення підсумків голосування

«Фактично зараз відсутній кворум ОВК, не може у зв’язку з тим комісія приймати виборчу документацію з ДВК і це містить ознаки затягування процесу встановлення підсумків голосування, тому що воно триває невизначений час і робота комісії загальмована», – говорить Іван Маруняк координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА на виборах на Прикарпатті.

Позиція кандидатів-лідерів

На ОВК приходив кандидат у народні депутати Олександр Шевченко, який повідомляв про ситуацію з підрахунком голосів на своїй сторінці у Фейсбук і навіть збирає своїх прихильників на протести. Він вважає, що «представники Окружної виборчої комісії, які орієнтовані на провладного кандидата Василя Вірастюка, спочатку затягували роботу комісії з метою подальших фальсифікацій, а останню добу взагалі усунулися від роботи, чим заблокували роботу комісії».

На ОВК у Надвірній є довірені особи Василя Вірастюка. А сам кандидат поки що не висловився офіційно про ситуацію, яка склалась в ОВК. На сторінці у Фейсбук у нього повідомлення від 27 березня.

Однак кандидат від ВО «Свобода» Руслан Кошулинський вимагає визнати результати виборів на 87-му окрузі недійсними і оголосити перевибори, зважаючи на численні порушення і на ситуацію, що зараз відбувається. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

Люди працюватимуть

«Член ОВК від «Свободи» Василь Білоус (ЦВК замінило його-ред.) – учасник бойових дій, його схопило серце і я не можу собі дозволити, щоб він зірвався у такій ситуації. Ми намагаємося замінити людьми, які кваліфіковані і люди працюватимуть в ОВК. Олександр Єгоров (нова квота від ВО «Свобода»,-ред.), людина з Луганщини, має досвід у роботі ОВК. Він не має родинних стосунків на окрузі, щоб тиск на нього чинився з боку негативних місцевих еліт. Він готовий працювати», – пояснив Руслан Кошулинський.

ОВК затверджує протоколи з результатами виборів, також члени комісії відповідають за внесення даних з ДВК в електронну систему. Ці люди можуть зманіпулювати або прозоро подати реальні результати голосування, наголошують експерти.

Політолог Оксана Дащаківська вважає, що ситуація на ОВК №87 на Прикарпатті демонструє те, що ЦВК погано організувала роботу, тим паче в умовах пандемії, а ще збільшили відповідальність членів ОВК і тим самим є більше ризиків.

Люди бояться, бо ціна голосу дуже висока

«Перший виклик – це загроза для самих членів комісії, які можуть уникати виконання якихось повноважень, з огляду на ризики, це створює моменти, коли немає кому зробити роботу. Другий, захищеність голосу під час підрахунку. Є потужні, впливові кандидати, які поставлені зараз у не дуже рівні умови з іншими учасниками, які можуть перекупити, купити домовитися з іншими кандидатами і таким чином, забезпечуючи собі більшість у комісіях. Коли є така ситуація, то люди бояться, бо ціна голосу дуже висока. Члени ОВК знають, що на них покладена відповідальність за організацію цього процесу і я не подивована, що люди не хочуть виходити на роботу. Тим паче на цій фазі, коли вже зроблено і треба лише зафкісувати. Це проблема організації виборів загалом в Україні», – каже Оксана Дащаківська.

Результати голосування на ОВК №87 мають бути встановлені до 12 квітня.