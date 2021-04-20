Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
20 квітня 2021, Київ 16:10
Новини | Політика

У «Слузі народу» кажуть, що ситуацію із Шевченком та Тищенком обговорять на засіданні фракції

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко не уточнив, коли саме відбудеться таке засідання

На засіданні фракції «Слуга народу» обговорюватимуть зустріч народного депутата Євгена Шевченка з Олександром Лукашенком та ситуацію з Миколою Тищенком. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Так, це питання (візит Шевченка в Білорусь – ред.) є в порядку денному. Так само, як і ситуація із паном Тищенком», – заявив Корнієнко.

Він не уточнив, коли саме відбудеться таке засідання.

За словами Корнієнка, під час засідання також заплановане спілкування з кандидатом на посаду міністра енергетики.

За даними ЗМІ, 20 квітня депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко у Білорусі зустрічався з Олександром Лукашенком. За даними БЕЛТА, зустріч відбувалася в кабінеті Лукашенка, тема розмови не уточнюється.

19 квітня у столичній поліції повідомили про відкриття кримінального провадження (за статтею про порушення санітарних правил і норм) після перевірки повідомлень у соцмережах, що «депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку». Імені депутата в поліції не вказали.

Водночас програма розслідувань «Схеми» оприлюднила докази, що йдеться про влаштовану заступником керівника фракції «Слуга народу» Миколою Тищенком вечірку до дня народження дружини в п’ятизірковому готелі Fairmont у центрі Києва. Сам депутат публічно не коментував ситуацію, в його пресслужбі теж відмовилися це робити.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG