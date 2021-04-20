У «Слузі народу» кажуть, що ситуацію із Шевченком та Тищенком обговорять на засіданні фракції

На засіданні фракції «Слуга народу» обговорюватимуть зустріч народного депутата Євгена Шевченка з Олександром Лукашенком та ситуацію з Миколою Тищенком. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Так, це питання (візит Шевченка в Білорусь – ред.) є в порядку денному. Так само, як і ситуація із паном Тищенком», – заявив Корнієнко.

Він не уточнив, коли саме відбудеться таке засідання.

За словами Корнієнка, під час засідання також заплановане спілкування з кандидатом на посаду міністра енергетики.

За даними ЗМІ, 20 квітня депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко у Білорусі зустрічався з Олександром Лукашенком. За даними БЕЛТА, зустріч відбувалася в кабінеті Лукашенка, тема розмови не уточнюється.

19 квітня у столичній поліції повідомили про відкриття кримінального провадження (за статтею про порушення санітарних правил і норм) після перевірки повідомлень у соцмережах, що «депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку». Імені депутата в поліції не вказали.

Водночас програма розслідувань «Схеми» оприлюднила докази, що йдеться про влаштовану заступником керівника фракції «Слуга народу» Миколою Тищенком вечірку до дня народження дружини в п’ятизірковому готелі Fairmont у центрі Києва. Сам депутат публічно не коментував ситуацію, в його пресслужбі теж відмовилися це робити.