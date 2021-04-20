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20 квітня 2021, Київ 14:36
Новини | Політика

У «Слузі народу» вимагатимуть від Шевченка пояснень щодо зустрічі з Лукашенком – Корнієнко

За словами Корнієнка, зустріч із Лукашенком є особистою ініціативою Шевченка

У фракції «Слуга народу» вимагатимуть пояснень від народного депутата з цієї фракції Євгена Шевченка щодо його зустрічі з Олександром Лукашенком. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Я вважаю, що подібні дії як мінімум порушують порядок реалізації зовнішньої політики в Україні та принцип узгодженості дій всіх гілок влади у міжнародних відносинах. Очікується, що фракція вимагатиме від пана Шевченка пояснень по його поверненню», – заявив Корнієнко.

За його словами, зустріч із Лукашенком є особистою ініціативою Шевченка.

«Народний депутат Шевченко не був делегований фракцією, партією «Слуга народу», Міністерством закордонних справ чи Офісом президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі. Він також не перебуває у складі парламентської делегації до Республіки Білорусь. Відповідно, всі зустрічі, які він проводить чи буде проводити, є його особистою ініціативою. Він діє як приватна особа, а не представник держави», – зазначив Корнієнко.

За даними ЗМІ, 20 квітня депутат Євген Шевченко у Білорусі зустрічався з Олександром Лукашенком. За даними БЕЛТА, зустріч відбувалася в кабінеті Лукашенка, тема розмови не уточнюється.

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