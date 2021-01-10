«Зла не тримаю»: Лукашенко заявив, що готовий відновити відносини з Україною

Олександр Лукашенко заявив, що готовий відновити відносини з Україною, попри те, що Київ не визнав офіційних результатів президентських виборів.

«Я зла не тримаю на Володю Зеленського, я його розумію: по молодості щось десь сказав. Але це ж не означає, що ти повинен весь час на нього дивитися, розуміючи, що відбувається, і на нього ображатися або злитися», – сказав Лукашенко на телеканалі «Росія-1», текст якого поширила російська агенція ТАСС.

Лукашенко заявив, що «український народ до білорусів ставиться дуже добре, ми до них – ще краще».

«Ми базис (відносин – ред.) не зруйнували і не руйнуємо. І навіть, якщо потрібно щось для Росії і для України, ми стаємо і в економіці посередниками», – сказав він.

При цьому Лукашенко визнав, що політичні відносини між Києвом і Мінськом практично заморожені.

«Заклякли поки на цьому етапі, ми не маємо контактів ніяких, крім посольств», – зазначив Олександр Лукашенко, додавши, що ініціативу для відновлення відносин має проявити українська сторона.

Країни ЄС і США відмовляються визнати Олександра Лукашенка президентом Білорусі, після його несподіваної інавгурації 23 вересня 2020 року, яка викликала посилення масових протестів по всій країні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна офіційно називатиме Олександра Лукашенка просто на ім’я.

Раніше Велика Британія, Канада, країни Балтії запровадили санкції проти Олександра Лукашенка та інших офіційних осіб, причетних до ймовірної фальсифікації виборів президента Білорусі та жорстокого придушення акцій протесту. Офіційний Київ також наполягає, що Україна солідаризувалася з позицією ЄС у питанні цих санкцій.