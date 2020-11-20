Кулеба відреагував «фейспалмом» на заяву Лукашенка

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував «фейспалмом» на заяву Олександра Лукашенка про те, що проти Білорусі «працюють найпотужніші спецслужби світу», у тому числі США, які «створили центр у Києві».

Кулеба виклав картинку в себе у твіттері, не додавши більше ніяких коментарів.

Лукашенко 20 листопада, говорячи про загибель у Мінську Романа Бондаренка, заявив, що проти Білорусі зараз «працюють найпотужніші спецслужби світу», в тому числі США. «Вони під Варшавою центр створили, а зараз в Києві створили. Там всі американці сидять: розумні, талановиті, здібні люди».

За його словами, вони, використовуючи інтернет, сучасні технології, «качають всю планету», цитує Лукашенка БелТА.

Незважаючи на протести, що тривають вже чотири місяці, Лукашенко відмовляється йти у відставку.

Після виборів президента, проведених 9 серпня, ЦВК оголосила його президентом ушосте. Опозиція відмовилася визнавати результати виборів, заявивши про фальсифікації і закликавши Лукашенка до відставки.

Країни Заходу запровадили санкції проти чиновників Білорусі.