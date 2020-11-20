У Мінську прощаються з убитим Романом Бондаренком, прийшло близько тисячі людей

Близько тисячі жителів Мінська прийшли попрощатися з убитим Романом Бондаренком 20 листопада, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Прощання триває у Воскресенській церкві на вулиці Гамарника у північній частині столиці Білорусі.

На початку 12-ї години (за місцевим часом) людей почали впускати в церкву. Черга до неї розтягнулася на кілька сотень метрів – люди потоком йшли вулицею Гамарника, несучи вінки та квіти. Перед прощанням священик сказав, що не знає, чи погодиться сім’я покійного, щоб така велика процесія пішла на кладовище.

Силовиків наразі на прощанні не видно.

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Кримінальної справи про вбивство Романа Бондаренка немає. Розгляд справи взяла на себе Генеральна прокуратура.

Натомість напередодні Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти лікаря, який надав виданню Tut.by інформацію про стан Романа Бондаренка. Журналістку, яка висвітлювала смерть мінчанина, напередодні затримали.

Результати медичного огляду Бондаренка, який вперше опублікував Tut.by, підтверджують, що він прибув до мінської швидкої допомоги абсолютно тверезим – всупереч версії, висловленій владою та особисто Олександром Лукашенко.

Житель Мінська Роман Бондаренко був жорстоко побитий увечері 11 листопада і помер в лікарні на наступний день. З'являється все більше свідчень того, що нападники могли бути пов’язані з правоохоронними органами. Загибель Бондаренка викликала масове обурення, марш його пам’яті 15 листопада в Мінську був розігнаний владою.