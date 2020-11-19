Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
20 листопада 2020, Київ 00:55
Відео

«Мене ніхто не б'є, бандити не чекають біля під'їзду»: як у Латвії живуть біженці з Білорусі (відео)

«Мене ніхто не б'є, бандити не чекають біля під'їзду»: як у Латвії живуть біженці з Білорусі (відео)
Embed
«Мене ніхто не б'є, бандити не чекають біля під'їзду»: як у Латвії живуть біженці з Білорусі (відео)

No media source currently available

0:00 0:05:39 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Латвія продовжує приймати біженців з Білорусі. Це люди, які постраждали під час акцій протесту, або були затримані і на батьківщині їм тепер загрожує кримінальна відповідальність. У Латвії вони проходять лікування, реабілітацію, а потім змушені чекати отримання офіційного статусу біженців. (Автори: Марія Андреєва, Даніїл Жиліцький).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG