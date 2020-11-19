«Мене ніхто не б'є, бандити не чекають біля під'їзду»: як у Латвії живуть біженці з Білорусі (відео)
Латвія продовжує приймати біженців з Білорусі. Це люди, які постраждали під час акцій протесту, або були затримані і на батьківщині їм тепер загрожує кримінальна відповідальність. У Латвії вони проходять лікування, реабілітацію, а потім змушені чекати отримання офіційного статусу біженців. (Автори: Марія Андреєва, Даніїл Жиліцький).
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