Рада планує провести позачергові засідання цього тижня – Разумков

Верховна Рада цього тижня працюватиме у пленарному режимі, як це передбачено календарним планом, і може зібратися на позачергові засідання, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

Під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп Разумков зазначив, що народні депутати продовжать розгляд у другому читанні проєкту закону про внесення змін до Земельного кодексу України й інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

За словами спікера, вже є ініціативи депутатської групи «За майбутнє» і фракції «Слуга народу» щодо проведення позачергових засідань.

«Знаю, що до апарату надійшло два екземпляри підписних листів. Думаю, що навіть завтра відбудеться два позачергових засідання», – цитує словами Разумкова пресслужба парламенту.

За його словами, відповідні розпорядження голови Верховної Ради про скликання позачергових засідань з’являться найближчим часом.

Водночас спікер закликав народних депутатів суворо дотримуватися карантинних обмежень, зокрема носити захисні маски.

Він також попросив Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування надати роз’яснення щодо того, як, відповідно до нормативно-правових актів, може бути організована пленарна робота парламенту в умовах посилених карантинних заходів.

Відповідно до календарного плану, 13 – 16 квітня Верховна Рада працює в режимі пленарних засідань.

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