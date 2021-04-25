Радіо Свобода Weekly: Заборонена вечірка Тищенка та що «забувають» декларувати депутати

Чи залишається загроза повномасштабної війни Росії в Україні?

Попри наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу про відведення російських військ від кордонів України, напруження на Донбасі не спадає. З початку року там загинули вже 29 військових ЗСУ, 1 квітня російська сторона вийшла з угоди про припинення вогню, що діяла з серпня, кількість обстрілів зараз вища, ніж у другому півріччі 2020-го, частіше використовуються безпілотники для наведення на цілі, дистанційне мінування.

Територія оборони: як українці готуються захищати свої домівки

Коли Росія почала стягувати війська до українських кордонів та в окупований нею український Крим, в усіх українських областях активізувалася територіальна оборона: її підрозділи проходять додаткові вишколи, до її лав записуються нові добровольці. Тим часом президент України затверджує Стратегію воєнної безпеки України, в якій важливу роль відіграють підрозділи з місцевих жителів. Що становить собою територіальна оборона, які завдання здатна вона виконувати і яких реформ потребує? Про це Радіо Свобода поговорило з її керівництвом та бійцями, а також з експертами.

Всі православні парафії в Україні належать ПЦУ – митрополит Епіфаній

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній за тиждень до найбільшого християнського свята, як і годиться, говорить про особливості цьогорічного Великодня та підготовку до нього. Він також каже, що «Російська Федерація в особі президента Путіна намагається внести в українське суспільство вірус страху», але «ми як церква закликаємо не боятися». Чому РПЦ проти візиту до України патріарха Варфоломія? Коли українські лаври належатимуть ПЦУ і що владика думає про фільм «Паломница»? Про все це і більше митрополит Епіфаній розповів в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

Далі коротко:

Заборонена вечірка «слуги народу» Миколи Тищенка у розпал локдауну (спецрепортаж)

У той час, поки в столиці України діють суворі карантинні обмеження, заклади не приймають гостей, а громадський транспорт доступний лише за спецперепустками, заступник керівника фракції «Слуга народу» і кум голови Офісу президента Микола Тищенко відсвяткував день народження своєї дружини в п’ятизірковому готелі Fairmont у центрі Києва. Святкування тривало понад 5 годин, гості перебували без захисних масок, а вечірка супроводжувалася масштабним салютом. Хто з бізнесменів і політиків гуляв на родинному святі Тищенка у розпал локдауну – у спецрепортажі «Схем» із місця події.

Мільйони виграшу Павлюка, тисячі біткоїнів Урбанського, мільярди готівки Порошенка: що задекларували депутати за 2020 рік?

Мільярди готівки та мільйонні виграші в лотерею. Тисячі одиниць криптовалюти та елітні автомобілі по 20 тисяч гривень. Подібне майно можна знайти у деклараціях багатьох посадовців. Та інколи воно може містити у собі великі корупційні ризики чи бути зручним механізмом для легалізації недоброчесно набутих коштів. Особливо тоді, коли максимальне покарання за брехню в деклараціях – не в’язниця, а лише обмеження волі в комфортних умовах, штраф чи громадські роботи.

І поки депутати працюють над тим, щоб повернути скасоване Конституційним судом кримінальне покарання з ув’язненням за недостовірне декларування, Радіо Свобода вирішило придивитись до їхніх декларацій.

«Шукайте жінку»: «Схеми» виявили приховані активи, «забуті» депутатами в деклараціях (розслідування)

«Схеми» ж знайшли декілька випадків, коли в декларації бракує певної інформації – що може становити корупційне правопорушення.

Один із депутатів не вказав дружину, а разом з нею – численне елітне майно та бізнес; інший – фінансово не обґрунтував, яким чином йому вдалося покращити житлові умови в столиці; ще один обранець приховав курортну віллу за кордоном, якою, як встановили журналісти, володіє роками. Усі ці народні депутати з різних фракцій та груп, але їх об’єднує дещо спільне: вони голосували за пом’якшення покарання за неправду в деклараціях.

«Дистанційне управління»: наскільки олігарх Дмитро Фірташ зберіг вплив в Україні?

Дмитро Фірташ – один із українських олігархів, якого пов’язують із численними корупційними схемами та з російським капіталом. Після звинувачення у корупції, він із 2014 року перебуває під домашнім арештом в Австрії. За цей час Фірташ продав деякі свої активи, однак досі залишається заможним та впливовим гравцем в Україні. На думку оглядачів, найближчим часом справа може отримати різкий поворот: після зміни президента і генерального прокурора у США, ймовірність екстрадиції Фірташа до Сполучених Штатів зростає. 18 квітня уряд США повідомив, що Фірташа в американських судах знову представлятиме американський юрист Ленні Девіс, який раніше захищав інтереси олігарха. Чому вже сім років Фірташ успішно опирається екстрадиції? Якими є його нинішні активи та вплив в Україні? Це з’ясувало Радіо Свобода.

Візит депутата Шевченка до Білорусі і фіаско Лукашенка. Таке вже було в часи СРСР

Фракція партії «Слуга народу» в українському парламенті поки що не визначилася, чи залишати в своєму складі депутата Євгенія Шевченка, який відвідав Мінськ для зустрічі з білоруським правителем Олександром Лукашенком. Сам Шевченко, який не приховував свого захоплення «останнім (або передостаннім, тут вже як вважати) диктатором Європи» і заявив Лукашенку, що його хотіла б бачити президентом третина українців, просить виключити його з пропрезидентської фракції. Чим ця історія нагадує радянські часи? Про це у статті політичного оглядача Віталія Портникова.

«Лікарі ненавиділи «політичних» і мучили їх»: історії людей, яким вдалося перемогти радянську каральну психіатрію

«Не любити соціалізм можуть тільки божевільні», – заявив перший секретар ЦК Компартії СРСР Микита Хрущов. І тих, хто критикував соціалістичний лад, вирізнявся свободою мислення, а то й хотів утекти з Радянського Союзу, почали визнавати «неосудними» і піддавати примусовому психіатричному лікуванню. Дисиденти не так страшилися ув’язнення в тюрмі чи ГУЛАГу, як радянської каральної психіатрії. Вона здатна була не лише на довгий час повністю ізолювати людину, а й під впливом сильних препаратів істотно змінити її особистість. Більше – у матеріалі.

Інший Чорнобиль: зона, що притягує

Чорнобильська зона відчуження за 35 років стала магнітом не лише для туристів, а й для нелегальних відвідувачів – сталкерів. Разом із тим зона відчуження і досі є небезпечною територією для людини, попри ті дивовижні речі, які відбувають із відновленням природи.

Чим займаються сталкери в Чорнобилі, у зоні відчуження та що їх туди притягує? Чим це місце цікаве для іноземців та що там досліджують вчені? На ці запитання Радіо Свобода шукало відповіді в зоні відчуження.

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