Із вересня зміниться порядок видачі пенсій – Мінсоцполітики пояснило, чому усіх переведуть на банківські картки

Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко повідомив, що зміна порядку отримання пенсій, а саме переведення усіх із вересня поточного року на банківські картки, пов’язана з тим, що лише приблизно третина отримувачів беруть свої виплати через пошту.

«Ми проаналізували, шо останні п’ять-сім років чисельність одержувачів соціальних виплат в банківських установах постійно зростає. На сьогоднішній день ми маємо близько третини одержувачів, які отримують виплати через пошту», – сказав Музиченко.

За його словами, до 1 вересня людина може самостійно вибрати один із понад 40 уповноважених банків для отримання пенсій.

«Доставка пенсій додому за рахунок бюджетних коштів буде здійснюватися тільки маломобільним категоріям, зокрема, особам з інвалідністю I групи, тим, хто старше 80 років, хто за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує стороннього догляду», – вказують у Мінсоцполітики.

Згідно з пропонованою урядом процедурою, щоб перевести отримання пенсійних виплат на банківську картку, пенсіонер або одержувач соціальної допомоги обирає банківську установу, звертається туди і оформляє рахунок. Далі інформація про цей рахунок надходить з банку в орган, що забезпечує виплату.

Якщо людина до вересня не обирає банк, то орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє банківсьий рахунок в уповноваженому банку та поінформує її про це.