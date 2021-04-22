Марсохід NASA вперше в історії зміг отримати кисень з атмосфери Марса

Марсоходу Perseverance вперше в історії вдалося отримати кисень з атмосфери Марса, яка на близько 95% складається з вуглекислого газу, повідомило 21 квітня американське космічне агентство NASA.

Експеримент провели 20 квітня. Perseverance досліджує Марс від лютого.

Марсохід переробив вуглекислий газ на кисень за допомогою експериментального апарату MOXIE.

Після першого експерименту фахівці отримали 5,4 грама кисню. Цього б вистачило для дихання автронавта протягом 10 хвилин. У цілому MOXIE здатний виробляти до 10 грамів кисню на годину.

У NASA заявили, що таке досягнення наближає до мети «одного разу побачити людей на Марсі».

Раніше цього місяця NASA повідомило, що вперше підняло дрон на Марсі.

Інфографіка: Перший автономний політ на Марсі (інфографіка)

18 лютого NASA посадило марсохід Perseverance на поверхню Марса. Апарат сів у запланованій точці посадки, кратері Єзеро.

Подорож марсохода тривала понад шість місяців. Ракета-носій Atlas V із апаратом на борту стартувала з майданчика на мисі Канаверал 30 липня 2020 року.

Марсохід Perseverance має більшу обчислювальну потужність, ніж його попередні аналоги, і може самостійно переміщатися по 200 метрів на день.

Основна місія Perseverance – дослідити планету для доведення існування давнього життя. Вчені вважають, що колись на Марсі існували умови, які могли привести до елементарного мікробного життя.