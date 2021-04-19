NASA підняла в повітря дрон на Марсі

Літальний апарат Національної аерокосмічної адміністрації США (NASA) підняла у повітря літальний апарат Ingenuity («Винахідливість»). Перший політ підтвердила лабораторія NASA при Каліфорнійському інституті технологій.

«Гелікоптер на Марсі сьогодні увійшов в історію як перший літальний апарат, який здійснив контрольований політ від батареї живлення не на Землі, а на іншій планеті», – повідомили у лабораторії.

Гелікоптер, вагою приблизно два кілограми, був прикріплений до марсоходу Perseverance («Наполегливість»), який з часу своєї посадки на Марсі 18 лютого, проводить дослідження планети.

«Наполегливість» доставила нас на Марс. З «Винахідливістю» ми злетіли вище», – мовиться у повідомленні NASA.

Дрон «розкрутив лопаті, злетів, зробив переліт, завис, спустився, здійснив посадку, торкнувся поверхні і зупинив лопаті». Так прокоментував інженер лабораторії перший політ. Команда інженерів лабораторії привітала повідомлення радісними оплесками.

Як писав «Голос Америки», одним із розробників дрону є українець Ігор Панченко.